A po flini gabim? Jastëku mund të rrisë presionin në sy dhe rrezikun për shikimin
Pozicioni i kokës gjatë natës mund të ndikojë drejtpërdrejt në shëndetin e syve. Ja çfarë tregojnë rezultatet dhe pse duhet t’i kushtoni rëndësi mënyrës si flini
Një zakon i pazakontë, si fjetja pa jastëk, mund të jetë një nga mënyrat më të thjeshta për të ruajtur shëndetin e syve. Vendosja e disa jastëkëve nën kokë mund të rrisë në mënyrë të lehtë presionin në sy, një faktor i rëndësishëm rreziku për zhvillimin e glaukomës.
Dihet se lloji i jastëkut dhe mënyra e fjetjes ndikojnë në cilësinë e gjumit, por më pak dihet për rolin që ka pozicioni i trupit në shëndetin e syve. Një studim i ri tregon se edhe një detaj i thjeshtë, si këndi në të cilin mbahet koka gjatë gjumit, mund të ndikojë në shikim në mënyra të papritura.
Studimi, i publikuar në fund të janarit në revistën “British Journal of Ophthalmology”, tregon se fjetja pa jastëk mund të ndihmojë në uljen e presionit brenda syrit.
Kjo është veçanërisht e rëndësishme, pasi presioni i lartë në sy është një nga shkaqet kryesore të glaukomës, një nga arsyet më të shpeshta të humbjes së shikimit në botë, transmeton Telegrafi.
Si ndikojnë jastëkët në qarkullimin e syrit
Studiuesit shpjegojnë se ngritja e kokës ndryshon pozicionin e qafës dhe mund të shkaktojë shtypje të venave kryesore që kthejnë gjakun nga koka. Kjo pengon rrjedhjen normale të lëngut të syrit, i cili ushqen strukturat e tij dhe rregullon presionin e brendshëm.
Meqenëse presioni në sy ndryshon gjatë ditës dhe rritet kur kalojmë nga pozicioni në këmbë në atë shtrirë, pozicioni gjatë gjumit bëhet një faktor i rëndësishëm.
Detajet e studimit
Për të analizuar këtë efekt, studiuesit nga një qendër universitare në Kinë përfshinë 144 persona me glaukomë.
Struktura e pjesëmarrësve ishte:
- 84 persona deri në 44 vjeç
- 41 persona nga 45 deri në 59 vjeç
- 19 persona mbi 60 vjeç
Sipas llojit të sëmundjes:
- 70 kishin glaukomë me presion normal
- 9 kishin presion të rritur në sy
- 65 kishin glaukomë të zakonshme me kënd të hapur
Studimi zgjati gjashtë muaj dhe përfshiu kontrolle të detajuara të syve.
Rritje e presionit në shumicën e rasteve
Presioni në sy u mat çdo dy orë gjatë 24 orëve, si në pozicion ulur ashtu edhe në shtrirje.
Kur pjesëmarrësit shtriheshin dhe koka u ngrihej në kënd 20–35 gradë (si me dy jastëkë), rezultatet ishin të qarta:
- 67 për qind e tyre shfaqën rritje të presionit në sy
- rritja mesatare ishte rreth 1.61 mm Hg
- presioni ishte më i lartë kur koka ishte e ngritur sesa kur ishte në nivel të sheshtë
Gjithashtu u vu re ulje e furnizimit me oksigjen dhe lëndë ushqyese në indet e syrit.
Të rinjtë në rrezik më të madh
Studimi tregoi se të rinjtë kishin më shumë gjasa të përjetonin rritje të ndjeshme të presionit në sy. Rreziku ishte më i lartë edhe te pacientët me formën më të zakonshme të glaukomës.
Një analizë shtesë te persona të shëndetshëm tregoi se përdorimi i jastëkëve ngushton venat e qafës dhe ndryshon qarkullimin e gjakut, duke ndikuar drejtpërdrejt në zonën e kokës.
Një ndryshim i thjeshtë që mund të ndihmojë
Edhe pse studimi kërkon konfirmim të mëtejshëm, studiuesit besojnë se ndryshimi i pozicionit gjatë gjumit mund të jetë një ndihmë shtesë në trajtim.
Ata theksojnë se, përveç terapive me barna apo procedurave të tjera, edhe ndryshimet në sjellje mund të kenë rol të rëndësishëm.
Rekomandimi i tyre është i qartë:
personat me glaukomë duhet të shmangin pozicionet që përkulin qafën dhe rrisin shtypjen në venat e saj.
Ky ndryshim i thjeshtë mund të jetë një mënyrë praktike për të ndihmuar në menaxhimin afatgjatë të sëmundjes. /Telegrafi/