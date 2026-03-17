A mund të dërgojë Japonia anije luftarake për të ndihmuar Trumpin me krizën e Ngushticës së Hormuzit?
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, dëshiron që aleatët e tij të tregojnë më shumë entuziazëm për dërgimin e anijeve luftarake në Ngushticën e Hormuzit. Japonia ka shumë arsye pse nuk po e mbështet këtë.
Trump ka kritikuar vendet që kanë kundërshtuar thirrjet e tij duke vënë në dyshim besnikërinë e tyre, pas dekadash mbështetjeje të sigurisë nga SHBA-ja.
"Ne i kemi mbrojtur ata nga burime të tmerrshme të jashtme, dhe ata nuk ishin aq entuziastë. Dhe niveli i entuziazmit ka rëndësi për mua", tha ai.
Japonia, sigurisht, është përfituese e asaj çadre sigurie dhe lidhjet e saj me SHBA-në shihen si jetësore mes mosmarrëveshjeve të vazhdueshme me tre fuqitë fqinje - Kinën, Korenë e Veriut dhe Rusinë.
Kryeministres Sanae Takaichi pa dyshim do t'i kujtohet kjo kur të vizitojë Uashingtonin këtë javë.
Por dërgimi i anijeve japoneze në një konflikt në përshkallëzim në Lindjen e Mesme nuk do të jetë një detyrë e lehtë.
Kushtetuta pacifiste e Japonisë, e shkruar nga SHBA-të pas Luftës së Dytë Botërore, e kufizon rreptësisht përdorimin e forcës për vetëmbrojtje.
Ndërsa operacionet e sigurisë detare janë të mundshme në rrethana të përcaktuara ngushtë, siç është kur jetët ose pasuritë japoneze janë në rrezik, ato kërkojnë justifikim ligjor dhe miratim parlamentar.
Ministri i Mbrojtjes, Shinjiro Koizumi ka refuzuar të komentojë nëse situata aktuale që përfshin Iranin do ta përmbushte këtë prag. Për momentin, pengesa për Japoninë për të hyrë në ndonjë konflikt aktiv mbetet jashtëzakonisht e lartë.
Ka edhe konsiderata diplomatike. Japonia ka mbajtur marrëdhënie relativisht të qëndrueshme me Iranin për dekada, dhe nuk po nxitohet të veprojë në një mënyrë që mund ta vërë atë në konflikt të drejtpërdrejtë me Teheranin.
Megjithatë, Japonia ka mundësi për të qetësuar Trumpin përveç përfshirjes së drejtpërdrejtë në luftime. Ajo mund të vendosë minahedhëse pasi të qetësohet konflikti, siç bëri në vitin 1991 pas Luftës së Gjirit për të pastruar minat e vendosura nga Iraku.
Ajo gjithashtu mund të zgjerojë mbështetjen logjistike ose industriale, duke përfshirë bashkëpunimin në lidhje me mbrojtjen me SHBA-në në një kohë kur rezervat po shterohen.