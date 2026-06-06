A mund ta zgjedhë qeni vetë emrin që i pëlqen? Sigurisht, dhe ja si mund ta ndihmoni
Nëse qeni nuk kthen kokën kur e thërrisni, emri mund të mos jetë i duhuri për të. Ekspertët këshillojnë një mënyrë të thjeshtë për ta kuptuar se cili emër i tërheq vërtet vëmendjen
Një grua adoptoi një qen që në strehimore ishte quajtur Mr. Forsythe. Qeni e kishte marrë këtë emër të pazakontë për të tërhequr vëmendjen e personave që kërkonin të adoptonin një kafshë, gjë që edhe ndodhi.
Por, edhe pse pronarja e adhuron emrin e kafshës së saj shtëpiake, ajo thotë se qeni nuk e ndan të njëjtin entuziazëm me të dhe nuk reagon kur ajo e thërret. Qeni, me shumë gjasë, ka pasur një emër tjetër para se të përfundonte në strehimore, por ndoshta thjesht nuk i pëlqen të quhet Mr. Forsythe.
Sido që të jetë, gruaja vendosi t’ia ndryshojë emrin qenit, pra të zgjedhë një emër të ri që do t’i pëlqente edhe atij.
Nëse qeni nuk reagon kur e thërrisni, ndryshojani emrin. Ekspertët e sjelljes së qenve thonë se nuk duhet të këmbëngulet në një emër që qenit nuk i përshtatet, sepse kjo mund të krijojë vështirësi në tërheqjen e vëmendjes së tij dhe në stërvitje.
Si ta ndihmoni qenin të zgjedhë emrin që i pëlqen
Bëni një listë me emra që ju duken të pranueshëm dhe që mund t’i shqiptoni lehtë me zë të lartë. Shmangni emrat që tingëllojnë si komanda gjatë stërvitjes dhe mos i vini qenit emra ushqimesh që i pëlqejnë.
Pasi ta keni përgatitur listën tuaj të preferuar, shqiptojini emrat para qenit dhe vëzhgoni se ndaj cilëve reagon. Këtë bëjeni kur qeni është i qetë, kur pushon, kur nuk është shumë i përqendruar te ju, ose edhe kur është veçanërisht i vëmendshëm ndaj diçkaje që po bëni.
Më pas kaloni nëpër listë dhe përsëriteni secilin emër disa herë. Nëse qeni nuk reagon kur e thërrisni, ose ngrihet dhe del nga dhoma, hiqeni atë emër nga lista, bëni një pauzë dhe më vonë përsëriteni “thirrjen”.
Përpiquni të gjeni një emër që do ta gëzojë qenin dhe do ta bëjë t’ju kushtojë vëmendje. Emri ideal është ai që e bën të kthejë kokën dhe t’ju shikojë, ose madje të vijë drejt jush kur e dëgjon, transmeton Telegrafi.
Me emrin zakonisht vjen edhe nofka
Nëse qeni “e pranon” emrin që i keni zgjedhur, kjo nuk do të thotë se ai duhet të mbetet i vetmi. Me nofka zakonisht shprehim afërsi dhe dashuri ndaj kafshëve tona shtëpiake, prandaj shpesh i përdorim më shumë se emrat e tyre të vërtetë, sidomos kur emri është shumë i gjatë.
Megjithatë, duhet të jeni të matur. Nëse qenin e thërrisni me dhjetëra emra të ndryshëm, ai vështirë se do ta kuptojë kur po i drejtoheni.
Përveç kësaj, qentë janë të aftë t’i mësojnë emrat e tyre dhe ta dallojnë gjendjen tuaj emocionale në bazë të mënyrës se si i thërrisni. Prandaj, kujdesuni që të mos e përdorni emrin e plotë të qenit vetëm kur jeni të zemëruar me të, ose kur dëshironi ta bëjë diçka që nuk i pëlqen.
Nëse qeni fillon ta lidhë emrin e tij me përvoja ose pasoja negative, ka shumë gjasa që me kalimin e kohës ta injorojë gjithnjë e më shumë. /Telegrafi/