Shkoni në pushime dhe keni peshq në akuarium? Gabimi që mund t’ju kushtojë shtrenjtë
Disa veprime që duken të vogla para nisjes mund ta prishin qetësinë në ujë pikërisht kur nuk jeni aty për të reaguar
Planifikimi i pushimeve për pronarët e akuariumeve nënkupton edhe një detyrim shtesë – organizimin e kujdesit dhe ushqimit për peshqit gjatë mungesës. Edhe pse shpesh mendohet se peshqit e akuariumit janë kafshë shtëpiake që nuk kërkojnë shumë vëmendje, disa vendime të gabuara menjëherë para udhëtimit mund ta prishin ekuilibrin në akuarium dhe ta rrezikojnë shëndetin e tyre.
Ekspertët theksojnë se mungesa e shkurtër zakonisht nuk paraqet problem nëse akuariumi përgatitet siç duhet. Më e rëndësishmja është që kushtet brenda tij të mbeten sa më të qëndrueshme, sepse peshqit i përballojnë shumë më vështirë ndryshimet e papritura sesa disa ditë pa praninë e pronarit.
Sa gjatë mund të qëndrojnë peshqit vetëm varet nga lloji i tyre, mosha, madhësia e akuariumit dhe pajisjet që e ruajnë cilësinë e ujit. Për udhëtime më të shkurtra, peshqit e shëndetshëm dhe të rritur zakonisht mund të qëndrojnë pa vështirësi të mëdha, nëse paraprakisht bëhet përgatitja e duhur. Kur mungesa zgjat një javë ose më shumë, rekomandohet që akuariumin ta kontrollojë herë pas here një person i besuar, për të parë nëse filtri, ngrohësi dhe pajisjet e tjera funksionojnë si duhet dhe nëse peshqit sillen zakonisht.
Një nga gabimet më të shpeshta është ushqimi i tepërt menjëherë para nisjes në udhëtim. Shumë pronarë mendojnë se në këtë mënyrë do t’i kompensojnë ditët gjatë të cilave nuk do të jenë në shtëpi, por ushqimi i tepërt mbetet në ujë, shpërbëhet dhe e dëmton cilësinë e tij. Një ndryshim i tillë mund të paraqesë rrezik më të madh për peshqit sesa një sasi përkohësisht më e vogël ushqimi.
Ushqyesit automatikë dhe blloqet e ushqimit që treten gradualisht mund të jenë zgjidhje praktike, por nuk rekomandohet të përdoren për herë të parë menjëherë para udhëtimit. Shumë më e sigurt është që disa ditë më herët të kontrollohet nëse pajisja e dozimit e jep ushqimin siç duhet dhe nëse peshqit e përdorin pa problem. Kështu mbetet kohë e mjaftueshme që mangësitë e mundshme të korrigjohen para nisjes.
Kur për akuariumin do të kujdeset një anëtar i familjes, mik apo fqinj, është e rëndësishme të lihen udhëzime të qarta dhe të thjeshta. Praktikë e mirë është që porcionet ditore të ushqimit të ndahen paraprakisht në enë ose qese të veçanta, në mënyrë që të shmanget ushqimi i tepërt aksidental. Është e dobishme të shpjegohet edhe ku gjenden pajisjet, çfarë duhet të kontrollohet gjatë vizitës dhe kujt duhet t’i drejtohet personi nëse vëren ndonjë problem, transmeton Telegrafi.
Para nisjes duhet kontrolluar nëse filtri, ngrohësi, pompa e ajrit dhe ndriçimi punojnë pa pengesa. Defekti i ndonjërës prej këtyre pajisjeve mund të ketë pasoja serioze nëse mbetet i pavërejtur për disa ditë. Nëse përdoret tajmer për ndriçimin, është e këshillueshme të kontrollohet nëse drita ndizet dhe fiket në orarin e zakonshëm, në mënyrë që të ruhet ritmi natyror ditor i peshqve.
Edhe pse shumë pronarë, menjëherë para udhëtimit, duan ta pastrojnë mirë akuariumin ose të ndërrojnë një sasi më të madhe uji, ekspertët konsiderojnë se ky nuk është momenti më i përshtatshëm për ndërhyrje të mëdha. Çdo ndryshim i rëndësishëm mund të shkaktojë stres shtesë te peshqit, ndërsa nëse pas tij paraqitet ndonjë problem, nuk do të jetë e mundur të reagohet shpejt. Prandaj, mirëmbajtja e rregullt është më mirë të bëhet disa ditë më herët, ndërsa menjëherë para nisjes akuariumi të lihet në gjendje të qëndrueshme.
Vëmendje të veçantë kërkojnë akuariumet ku ka peshq të sëmurë ose lloje që kanë nevojë për ushqim të posaçëm apo terapi. Në raste të tilla nuk mjafton të sigurohet vetëm ushqyerja. Personi që e kontrollon akuariumin duhet të dijë si duket sjellja e zakonshme e peshqve, si zbatohet terapia eventuale dhe kujt mund t’i drejtohet nëse vëren ndryshime.
Pas kthimit nga pushimet nuk duhet ndryshuar menjëherë rutina e zakonshme e mirëmbajtjes. Fillimisht duhet kontrolluar nëse të gjitha pajisjet funksionojnë, nëse peshqit janë aktivë dhe nëse ka shenja sëmundjeje apo stresi. Vetëm pas kësaj mund të vazhdohet me mirëmbajtjen e rregullt dhe me ndërrimin e planifikuar të ujit.
Mbrojtja më e mirë e akuariumit gjatë mungesës nuk qëndron te përgatitjet e shumta në çastin e fundit, por te organizimi i mirë dhe ruajtja e kushteve të qëndrueshme. Kur pajisjet, ushqimi dhe rutina e përditshme janë planifikuar me kujdes, peshqit mund të kalojnë disa ditë pa praninë e pronarit pa probleme të mëdha, ndërsa kthimi nga pushimet do të jetë shumë më i qetë. /Telegrafi/