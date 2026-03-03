A mund ta gjeni balerinën midis flamingove?
Iluzionet optike vazhdojnë të sfidojnë durimin dhe përqendrimin tonë, ndërsa një nga më të fundit po “çmend” rrjetet sociale.
Në pamje të parë duken vetëm dhjetëra flamingo rozë, por mes tyre fshihet një balerinë e kamufluar me mjeshtëri.
Sfida është e thjeshtë: pa lëvizur poshtë për përgjigjen, përpiquni ta gjeni vetë figurën e fshehur.
Shumë përdorues pranojnë se u është dashur më shumë kohë sesa mendonin për ta zbuluar detajin e fshehtë.
Nëse ende nuk e keni gjetur, balerina ndodhet në këndin e poshtëm të majtë të ilustrimit. /Telegrafi/
