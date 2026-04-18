Pyetje që hap debat dhe mbështetet edhe nga studimet A ju bën arma më të sigurt apo vetëm ju jep atë ndjesi? Ky është një diskutim që ndan opinionin publik, por që kërkon një përgjigje përtej emocioneve
Ekspertët thonë se ndjenja e kontrollit nuk është gjithmonë e njëjtë me sigurinë reale. Psikologjia, sjellja njerëzore dhe studimet tregojnë një pamje më komplekse sesa duket në shikim të parë. Shumë njerëz besojnë se posedimi i armës rrit automatikisht sigurinë personale. Për disa, ajo shihet si mjet mbrojtjeje. Për të tjerë, si mënyrë për t’u ndier më të qetë në një botë të pasigurt.
Njohësit e sjelljes njerëzore dhe studiuesit theksojnë se mes ndjenjës së sigurisë dhe sigurisë reale ekziston një dallim i rëndësishëm.
Ndjenja e sigurisë është reale, por subjektive
Sondazhet tregojnë se shumë pronarë armësh raportojnë se ndihen më të sigurt kur posedojnë një armë. Në një studim të Pew Research Center, shumica e pronarëve deklaruan se posedimi i armës i bën të ndihen më të sigurt. Kjo tregon se efekti psikologjik është i vërtetë dhe nuk duhet nënvlerësuar.
Psikologët e shpjegojnë këtë me atë që quhet perceptim i kontrollit. Kur njeriu beson se ka mjet për t’u mbrojtur, ankthi mund të ulet dhe ndjenja e cenueshmërisë të zvogëlohet. Pra, qetësia që ndjen dikush mund të jetë krejtësisht reale në planin emocional. Megjithatë, shkenca thotë se truri mund ta "përkthejë" posedimin e mjetit si një mburojë, edhe kur rreziqet objektive mbeten të njëjta, transmeton Telegrafi.
Por siguria reale varet nga shumë faktorë
Ekspertët e sigurisë nënvizojnë se siguria nuk përcaktohet vetëm nga një objekt. Ajo është një "ekuacion" që përfshin:
- Sjellja e personit: Si reagoni në situata tensioni?
- Aftësia për të vlerësuar rrezikun: A e dalloni kërcënimin para se të eskalojë?
- Vetëkontrolli nën stres: Biologjia na thotë se nën stres, gjykimi mund të mjegullohet.
- Ruajtja e sigurt: Një armë e pasiguruar është rrezik, jo siguri.
- Shmangia e konfliktit: Arti i të mos qenit aty ku ndodh rreziku.
- Ambienti ku jeton personi: Rrethanat sociale dhe infrastruktura.
- Trajnimi dhe disiplina e vazhdueshme: Muskujt dhe mendja duhet të dinë çfarë të bëjnë.
Me fjalë të tjera, arma nuk e zëvendëson gjykimin e kthjellët. Në shumë situata, vendimi më i mirë është shmangia, largimi ose qetësimi i konfliktit.
Kur ndjenja mund të mashtrojë
Studiuesit kanë vërejtur se perceptimet e kërcënimit ndikojnë fort në vendimet për posedim dhe mbajtje armësh. Nganjëherë njerëzit reagojnë më shumë ndaj ndjesisë së rrezikut sesa ndaj rrezikut real. Kjo nuk do të thotë se frika është imagjinare, por se mendja njerëzore e interpreton rrezikun në mënyrë subjektive.
Ekspertët paralajmërojnë se vetëbesimi i tepruar mund të ulë vigjilencën. Kur dikush ndihet tepër i sigurt, mund të nënvlerësojë rrethanat ose të marrë vendime më impulsive, duke menduar se mjeti që mban e bën të paprekshëm.
Çfarë thonë studimet për ankthin?
Hulumtime të tjera kanë gjetur lidhje mes mbajtjes së armës dhe perceptimit më të lartë të botës si vend i rrezikshëm, si dhe luhatje më të mëdha të ankthit dhe frikës te disa grupe të studiuara. Kjo sugjeron se marrëdhënia mes armës dhe sigurisë psikologjike nuk është e thjeshtë; nganjëherë, prania e armës na mban në një gjendje gatishmërie (stres) të vazhdueshme.
Siguria fillon para çdo mjeti
Shumë specialistë pajtohen se siguria personale rritet më së shumti nga zakone të mençura dhe "inteligjenca e sigurisë":
- Vëmendja ndaj rrethit: Të jesh koshient për atë që ndodh rreth teje.
- Shmangia e vendeve të rrezikshme: Parandalimi është mbrojtja më e mirë.
- Komunikimi i qetë: De-eskalimi i situatave.
- Menaxhimi i konfliktit: Kontrolli i emocioneve.
- Kujdesi në shtëpi: Masat mbrojtëse teknike dhe fizike.
- Planifikimi i situatave të paparashikuara: Të dish si të veprosh në krizë.
Këto aftësi shpesh ndikojnë më shumë në jetën e përditshme sesa çdo mjet mbrojtës.
Mbani mend!
Arma mund t’i japë dikujt ndjesinë e sigurisë, dhe kjo ndjesi është reale në planin psikologjik. Por siguria e vërtetë nuk ndërtohet vetëm nga posedimi i saj. Ajo krijohet nga sjellja, përgjegjësia, vetëkontrolli, trajnimi dhe vendimet e mençura në momentet vendimtare. Në fund, objekti mund të japë ndjesi kontrolli, por sigurinë reale e krijon njeriu. /Telegrafi/