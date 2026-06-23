eksperti-banner

Portugalia regjistroi një fitore të thellë 5-0 ndaj Uzbekistanit në ndeshjen e dytë të Grupit K të Kupës së Botës 2026, ndërsa protagonisti kryesor ishte Cristiano Ronaldo, i cili realizoi dy gola dhe vendosi një rekord historik.

Me këto dy realizime, 41-vjeçari u bë futbollisti i parë në histori që shënon në gjashtë Kupa të Botës të ndryshme.

Ai gjithashtu arriti kuotën e 10 golave në Botëror, duke kaluar legjendën Eusébio dhe duke u bërë golashënuesi më i mirë i Portugalisë në historinë e këtij kompeticioni.

Këpucë speciale për Botërorin e gjashtë

Për këtë Kupë Bote, Ronaldo po luan me një version special të këpucëve Nike Mercurial Superfly, të dizajnuara për të shënuar pjesëmarrjen e tij të gjashtë në turneun më prestigjioz të futbollit.

Shikoni si reagoi Ronaldo ndaj një pyetjeje në lidhje me Messin

Modeli me ngjyrë ari është krijuar posaçërisht për yllin portugez dhe përfaqëson një homazh për karrierën e tij të jashtëzakonshme në skenën botërore.

Emrat e fëmijëve në këpucët e tij

Detaji që tërhoqi më shumë vëmendje ishte personalizimi i këpucëve. Ronaldo ka vendosur mbi to emrat e pesë fëmijëve të tij: Cristian Junior, Mateo, Eva Maria, Alana Martina dhe Bella.


Një gjest simbolik nga kapiteni portugez, i cili edhe në momentet më të mëdha të karrierës së tij vazhdon të mbajë pranë familjen dhe njerëzit më të rëndësishëm në jetën e tij. /Telegrafi/

PërfaqësuesetFutbollNdërkombëtareSportKombëtarja e Portugalisë
telegrafi sport app