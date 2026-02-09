A e keni vënë re se macja juaj është më aktive natën? Ja shkaqet e mundshme
Macet shpesh bëhen më aktive natën sepse kanë një ritëm cirkadian të ndryshëm nga njerëzit dhe ruajnë instinktet e paraardhësve të tyre të egër.
Ato janë ndër kafshët që janë natyrshëm më aktive në agim dhe muzg. Ky ritëm aktivizimi dhe pushimi vjen nga biologjia e tyre - gjatë këtyre periudhave, grabitqarët përdornin dritë më të dobët për gjueti, dhe ky model sjelljeje reflektohet ende edhe kur macja jeton në një mjedis shtëpiak.
Mjedisi dhe zakonet e përditshme të kafshës suaj ndikojnë fuqishëm në sjelljen e saj gjatë natës. Nëse një mace nuk merr mjaftueshëm stimulim mendor dhe fizik gjatë ditës, qoftë duke fjetur shumë ose duke kaluar kohë vetëm pa luajtur, instinktet e saj të gjuetisë do të mbeten të parregulluara dhe do të manifestohen natën kur shtëpia është më e qetë. Një aktivitet i tillë nuk tregon domosdoshmërisht sjellje problematike, por më tepër një nevojë natyrore që duhet të plotësohet.
Si dieta ashtu edhe orari i ushqyerjes mund të ndikojnë gjithashtu në aktivitetin e maces suaj natën vonë. Nëse macja juaj merr vaktin e fundit herët ose është shumë e vogël, ajo mund të kërkojë ushqim ose vëmendjen tuaj natën, gjë që rrit më tej nivelet e saj të energjisë.
Për t’i bërë netët më të qeta, mund t’i ofroni maces suaj më shumë mundësi për të luajtur dhe eksploruar gjatë ditës – siç janë kornizat e ngjitjes, lodrat që inkurajojnë sjelljen e gjuetisë dhe mjedise të tjera stimuluese.
Gjithashtu rekomandohet të jepni një vakt më të madh pak para se të shkoni në shtrat, pasi macet shpesh bien në gjumë pasi të hanë, gjë që mund të stabilizojë ritmin e tyre të gjumit dhe zgjimit.
Krijimi i një hapësire të rehatshme ku macja mund të qetësohet mund të jetë gjithashtu veçanërisht i dobishëm - kjo mund të jetë një batanije e ngrohtë ose një shtëpizë e mbyllur për mace që i jep asaj një ndjenjë sigurie.