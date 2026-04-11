A duhet lagur dheu para mbjelljes në vazo? Hapi që mund të shpëtojë bimën që në fillim
Shumë njerëz hedhin dheun e ri direkt në vazo dhe e ujitin më pas, por mënyra si e përgatitni dheun për vazo para mbjelljes mund të ndikojë drejtpërdrejt te rrënjët, rritja dhe shëndeti i bimës
Rivendosja e një bime në vazo të re është gjithmonë ndjenjë e mirë, sikur po i jepni një mundësi të dytë për t’u zhvilluar. Por para se bima të vendoset në shtëpinë e saj të re, ekziston një hap i vogël që mund të bëjë ndryshim të madh: përgatitja e dheut.
Shumë tundohen ta mbjellin bimën dhe më pas të hedhin ujë mbi të. Megjithatë, nëse substrati është krejtësisht i thatë, rrënjët mund ta kenë më të vështirë të përshtaten dhe të përthithin lagështinë. Sekreti është që dheu të ketë nivelin e duhur të lagështisë para mbjelljes.
Përgjigjja e shkurtër: i lagësht, jo i përmbytur
Nëse sapo keni hapur një qese me dhe për vazo dhe po pyesni nëse duhet njomur para përdorimit, përgjigjja është e thjeshtë: synoni dhe të lagësht lehtë, jo të mbushur me ujë.
Substratet e thata, sidomos ato me torfë, shpesh e largojnë ujin në fillim dhe nuk lagen në mënyrë të njëtrajtshme. Kjo e vështirëson furnizimin e rrënjëve me lagështi.
Lagia paraprake ndihmon që dheu të hidratohet njësoj kudo. Por duhet ekuilibër. Nëse është tepër i lagësht, mund të ngjeshët, të humbasë ajrosjen dhe të krijojë kushte për kalbjen e rrënjëve, transmeton Telegrafi.
Pse bën dallim lagia paraprake?
Kur dheu është i lagësht në mënyrë të barabartë, krijon mjedis të favorshëm për rrënjët e reja. Mund ta mendoni si një shtrat të butë dhe të përgatitur mirë.
Një nga përfitimet kryesore është shmangia e “xhepave të thatë”. Nëse dheu nis krejtësisht i thatë, uji mund të kalojë vetëm në disa zona dhe pjesë të rrënjëve të mbeten pa lagështi.
Tekstura ideale është si një sfungjer i shtrydhur: i lagësht në prekje, por pa pika uji që rrjedhin.
Kur duhet patjetër lagur më parë?
Ka disa raste kur kjo është veçanërisht e rëndësishme:
- kur dheu është shumë i thatë ose i ngjeshur
- kur përdorni fibra kokosi të presuara
- kur përdorni lëvore orkidesh
- kur po rivendosni bimë të brendshme në vazo të re
Në këto raste, njomja dhe kullimi paraprak e bëjnë materialin të gatshëm për përdorim, transmeton Telegrafi.
Kur duhet shmangur teprimi me ujë?
Nuk është gjithmonë e nevojshme ta lagni shumë dheun. Nëse dheu për vazo, në qese është tashmë pak i lagësht, nuk ka nevojë për ujë shtesë.
Dheu tepër i lagësht mund të:
- ngjeshët
- zvogëlojë ajrosjen
- vështirësojë frymëmarrjen e rrënjëve
- nxisë myk ose kërpudha
Te mbjellja e farave, dheu i qullët mund të pengojë mbirjen. Në këto raste mjafton spërkatje e lehtë ose ujitje pas mbjelljes.
Mos harroni topthin e rrënjëve
Përvoja e kopshtarëve tregon se sekreti nuk është vetëm te dheu, por edhe te vetë bima. Para mbjelljes, topthi i rrënjëve duhet të jetë i hidratuar mirë.
Nëse rrënjët janë të thata, ato mund ta refuzojnë ujin edhe pasi vendosen në vazo. Zgjidhja është ta zhysni vazon ekzistuese në ujë derisa të ndalojnë flluskat e ajrit.
Si ta përgatisni si duhet dheun?
- Shtoni ujë gradualisht
- Përziejeni me duar
- Kontrolloni që lagështia të jetë e njëtrajtshme
- Nëse e teproni, lëreni 1–2 orë të kullojë
Pasi bima të vendoset në vazo, ujiteni mirë që dheu të ulet rreth rrënjëve dhe të mos mbeten hapësira ajri. Kjo ndihmon kontakt më të mirë të rrënjëve me substratin dhe nxit rritje të shëndetshme. /Telegrafi/