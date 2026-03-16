700 mijë euro të humbura nga fajdeja në Prizren - një i arrestuar e katër në kërkim
Drejtoria për Hetimin e Krimit të Organizuar dhe Krimeve të Rënda e Policisë së Kosovës, në bashkëpunim me Prokurorinë Themelore në Prizren, ka realizuar sot një operacion policor kundër personave të dyshuar për përfshirje në veprimtari kriminale të lidhura me fajde.
Sipas njoftimit zyrtar, operacioni u zhvillua ndaj pesë personave me inicialet: B.K., GJ.K., E.K., E.K. dhe E.R., të cilët dyshohen për kryerjen e veprave penale “Fajdeja” nga neni 331, “Privimi i kundërligjshëm i lirisë” nga neni 193 dhe “Detyrimi” nga neni 328 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës.
“Sipas dyshimeve të deritanishme, të dyshuarit në mënyrë të vazhdueshme kanë detyruar viktimën të paguajë shuma të ndryshme parash si interes për fajde, duke përdorur forma të ndryshme të presionit dhe dhunës. Po ashtu, ata dyshohet se në raste të caktuara e kanë privuar viktimën edhe nga liria, me qëllim që ta detyrojnë të paguajë kamata të larta të fajdesë", thuhet në njoftimin e Policisë.
Dëmi i shkaktuar ndaj viktimës, sipas vlerësimeve fillestare, arrin rreth 700,000 euro, ndërsa të dyshuarit dyshohet se kanë kërkuar edhe rreth 450,000 euro shtesë në emër të interesit të fajdesë.
Me urdhëresë të gjykatës janë kryer kontrolle në pesë lokacione në Prizren, ku është arrestuar një person, ndërsa katër të tjerë ndodhen në kërkim policor.
“Me vendim të prokurorit të shtetit nga Prokuroria Themelore në Prizren, ndaj personit të arrestuar është lëshuar aktvendim për ndalim prej 48 orësh, ndërsa hetimet lidhur me rastin janë duke vazhduar", bëhet e ditur në njoftim.
Operacioni vjen si pjesë e përpjekjeve të Policisë së Kosovës për parandalimin e veprimtarive kriminale të lidhura me fajde dhe dhunë ndaj qytetarëve. /Telegrafi/