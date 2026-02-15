5 gjëra që e presin çdo grua pas moshës 70 vjeç: Sa më herët t’i kuptojë, aq më e lehtë bëhet jeta
Nga dinjiteti dhe marrëdhëniet familjare te gëzimet e vogla të përditshme, mësimet që ekspertët i lidhin me një pleqëri më të qetë dhe më të lumtur
Jeta pas moshës 70 vjeç sjell ndryshime të natyrshme. Ritmi ngadalësohet, ndërsa rritet nevoja për qetësi, ngrohtësi dhe kuptim më të thellë të jetës. Shumë gra besojnë se pleqëria nënkupton humbjen e vetes, të gëzimit dhe të vëmendjes nga të tjerët. Megjithatë, për disa ajo bëhet një “rinie e re”, ndërsa për të tjera – një fillim i ri, i qetë dhe dinjitoz.
Ekspertët e shëndetit mendor theksojnë se plakja e suksesshme lidhet jo vetëm me shëndetin fizik, por edhe me stabilitetin emocional, marrëdhëniet sociale dhe ndjenjën e qëllimit në jetë. Studime të publikuara nga organizata si World Health Organization (WHO) dhe National Institute on Aging tregojnë se njerëzit që ruajnë lidhje sociale dhe qëndrim pozitiv kanë cilësi më të mirë jetese në moshë të shtyrë.
Në traditat e shumë kulturave, sidomos në familjet hebraike, shpesh përmendet qetësia, maturia dhe urtësia e grave të moshuara, të cilat ndërtojnë vlerën e tyre përmes dinjitetit dhe përvojës jetësore. Nga kjo përvojë burojnë disa mësime të rëndësishme, transmeton Telegrafi.
1. Jo çdo fjalë që themi na bën mirë
Me kalimin e viteve, shumë gra lodhen nga debatet e kota dhe nga nevoja për t’u justifikuar vazhdimisht. Zvogëlohet dëshira për të reaguar ndaj çdo situate.
Urtësia tradicionale këshillon që para se të flasim, të pyesim veten: A është e dobishme kjo fjalë? Sjell qetësi apo tension? E them për të ndihmuar apo për të lënduar?
Ky qëndrim ruan dinjitetin dhe forcon respektin në marrëdhënie.
2. Dinjiteti është pasuria më e madhe
Shumë gra në moshë të shtyrë kanë kaluar përvoja të vështira, por ruajnë forcën për të mos humbur veten. Dinjiteti nuk është krenari e tepruar, por aftësi për të pranuar si sukseset, ashtu edhe gabimet.
Psikologët theksojnë se vetërespekti dhe pranimi i vetes janë faktorë kyç për mirëqenien emocionale në moshën e tretë. Kur një grua e sheh veten me vlerë, ajo krijon rreth vetes një atmosferë sigurie dhe qetësie.
3. Të jesh pranë familjes, pa u bërë i varur prej saj
Marrëdhëniet familjare mbeten shumë të rëndësishme, por ruajtja e pavarësisë personale është po aq thelbësore.
Ekspertët e gerontologjisë theksojnë se balanca midis afërsisë dhe autonomisë ndihmon në ruajtjen e marrëdhënieve të shëndetshme. Kur një grua nuk ndërhyn në jetën e fëmijëve, por mbetet mbështetje e tyre, lidhjet bëhen më të lehta dhe më të qëndrueshme.
4. Të kultivosh gëzimet e vogla të përditshme
Me kalimin e viteve ndryshon mënyra si përjetohet lumturia. Nuk ka më nevojë për ngjarje të mëdha apo emocione të forta për t’u ndjerë mirë.
Psikologët e quajnë këtë “kënaqësia e vogël e përditshme” – rituale si një kafe në qetësi, një bisedë me një mik apo një tryezë e shtruar bukur. Këto detaje ndihmojnë në ruajtjen e gëzimit të brendshëm dhe të stabilitetit emocional.
5. Të pranosh ndihmën është shenjë force
Shumë njerëz në moshë të shtyrë kanë frikë të mos bëhen barrë për të tjerët, ndaj refuzojnë ndihmën edhe kur u nevojitet.
Megjithatë, studimet tregojnë se pranimi i ndihmës forcon lidhjet sociale dhe përmirëson shëndetin emocional. Ndihma nuk është dobësi, por një formë lidhjeje dhe kujdesi reciprok.
Bukuria e pjekurisë qëndron pikërisht në këtë ekuilibër: të dish të jesh i pavarur, por edhe të pranosh mbështetjen e të tjerëve.
Përfundim
Mosha mbi 70 vjeç nuk është fundi i një etape, por fillimi i një faze të re – më të qetë, më të thellë dhe më të vetëdijshme. Siç theksojnë ekspertët e organizatave ndërkombëtare të shëndetit, plakja e suksesshme lidhet me ruajtjen e dinjitetit, marrëdhënieve sociale dhe gëzimit për gjërat e vogla.
Në fund, jeta e pjekur nuk matet me vite, por me qetësinë, urtësinë dhe pranimin e vetes. /Telegrafi/