5 gabime në zgjedhjen e karrigeve të ngrënies që i vini re vetëm pas blerjes
Nga lartësia e gabuar deri te materiali që njolloset lehtë – këto detaje të vogla mund t’ju kushtojnë rehati, hapësirë dhe para
Karriget mund të duken perfekte në dyqan, por vetëm pasi t’i vendosni në shtëpi mund të kuptoni se diçka nuk shkon. Përmasat, komoditeti, materiali dhe prakticiteti janë po aq të rëndësishme sa pamja.
Ja pesë gabimet më të zakonshme që duhet t’i shmangni.
1. Lartësia e ulëses nuk përputhet me tryezën
Karrigia mund të jetë shumë e lartë, duke mos lejuar futjen e këmbëve rehat nën tryezë, ose shumë e ulët, duke e bërë të vështirë mbështetjen e bërrylave mbi tavolinë.
Para blerjes, bëni patjetër matjet. Lartësia standarde e një tryeze ngrënieje është rreth 75 centimetra, ndërsa ulësja e karriges zakonisht është rreth 45 centimetra. Këto janë vetëm masa orientuese, ndaj rëndësi ka hapësira reale mes pjesës së poshtme të tryezës dhe ulëses.
2. Karriget janë shumë të gjera
Mund të jenë të bukura dhe komode, por nëse janë shumë të gjera, mund të mos përshtaten mirë rreth tryezës. Ngritja, ulja dhe kalimi pranë tyre bëhen të vështira, sidomos në një dhomë të vogël ngrënieje.
Karriget me mbështetëse për krahët kërkojnë veçanërisht shumë hapësirë. Ato mund të përplasen me karriget e tjera, të mos futen nën tryezë dhe madje të dëmtojnë pjesën e poshtme të saj.
3. Mbështetësja është e pakëndshme
Mbështetësja mund të jetë shumë e ulët, shumë e lartë, tepër vertikale ose shumë e pjerrët. Nëse nuk e mbështet natyrshëm shpinën, karrigia do të bëhet e pakëndshme gjatë qëndrimit të gjatë.
Mos u ulni vetëm për disa sekonda në dyqan. Qëndroni në karrige për disa minuta dhe provoni nëse mund ta mbështesni plotësisht shpinën.
Një shenjë se mbështetësja nuk është e përshtatshme është kur vazhdimisht ndryshoni pozicion, uleni në skaj ose nuk gjeni një pozicion natyral për shpinën, transmeton Telegrafi.
4. Materiali është i vështirë për t’u pastruar
Vetëm pas njollës së parë kuptohet se sa e vështirë është mirëmbajtja e një materiali. Në dhomën e ngrënies, sidomos nëse ka fëmijë ose organizohen shpesh grumbullime, njollat janë pothuajse të pashmangshme.
Karriget e çelëta duken elegante, por njollat dhe gjurmët dallohen më shumë. Në karriget e errëta, ndërkaq, mund të bien më tepër në sy pluhuri dhe qimet e kafshëve shtëpiake.
Për këtë arsye, zgjedhje praktike janë nuancat mesatare, si grija, bezha-gri, ngjyrat e rërës, tonet e ngrohta kafe dhe pëlhurat melanzh.
5. Zgjedhja bëhet vetëm në bazë të pamjes
Ky është ndoshta gabimi më i madh. Karriget mund të duken perfekte në fotografi ose në dyqan, por kjo nuk do të thotë se janë të rehatshme dhe praktike për përdorim të përditshëm.
Mund të ndodhë që të futen mirë nën tryezë, por të jenë të rënda për t’u lëvizur ose të vështira për t’u pastruar.
Pamja sigurisht që ka rëndësi, por nuk duhet të jetë kriteri i vetëm. Për një tryezë që përdoret çdo ditë, komoditeti dhe prakticiteti janë shumë më të rëndësishme.
Si të zgjidhni karriget e duhura?
Para blerjes, kontrolloni:
- lartësinë e ulëses;
- hapësirën mes ulëses dhe pjesës së poshtme të tryezës;
- hapësirën mes këmbëve të tryezës;
- gjerësinë e karriges;
- komoditetin e mbështetëses;
- lehtësinë e pastrimit të materialit;
- nëse keni hapësirë të mjaftueshme për lëvizje rreth tryezës.
Pamja duhet të jetë ndër kriteret e fundit. Një karrige që duket bukur, por e bën dhomën e ngrënies të pakëndshme dhe jopraktike, nuk është zgjedhje e mirë për një shtëpi ku ajo do të përdoret çdo ditë. /Telegrafi