4 stile ballukesh që ju bëjnë të dukeni më të reja këtë pranverë
Zbuloni mënyrat më të bukura për të theksuar tiparet e fytyrës dhe për të arritur një efekt të menjëhershëm rinor
Arsyeja kryesore pse shumë gra zgjedhin balluket është aftësia e tyre për të freskuar pamjen. Balluket e zgjedhura si duhet mund të transformojnë plotësisht dukjen (pa shkurtuar gjatësinë e flokëve). Ato ndihmojnë të maskohen në mënyrë të lehtë disa papërsosmëri dhe të theksohen tiparet më të bukura të fytyrës.
Shumë gra i zgjedhin për të zbutur linjat e holla në ballë. Megjithatë, duhet kujdes: qëllimi nuk është të mbulohet plotësisht pjesa e sipërme e fytyrës me flokë të dendur dhe të drejtë. Sekreti qëndron te lehtësia dhe lëvizja – balluket duhet të bien natyrshëm dhe butë.
Rregulli i artë për efekt rinor
Tekstura dhe gjatësia e flokëve, si dhe forma e fytyrës, janë faktorë kyç në përzgjedhje. Megjithatë, të gjitha stilet që japin efekt rinor kanë një të përbashkët: nëse doni të zbutni rrudhat pa e “mbyllur” fytyrën, balluket duhet të jenë të holla, më të gjata dhe të lehta. Pikërisht siç sugjerojnë trendet për pranverën 2026.
Harrojini prerjet shumë të rrepta dhe format e strukturuara. Zgjidhni stile më të lira dhe natyrale, që gjithmonë lënë të dukshme një pjesë të lëkurës, vetullave dhe sidomos syve. Shikimi duhet të theksohet, jo të fshihet.
Katër ide për balluke me efekt rinor
Balluke të plota, por të holla
Ideale për ato që duan mbulim më të madh të ballit, por pa rënduar pamjen. Ky stil sjell volum dhe lëvizje, duke krijuar një efekt më të ri dhe modern.
Balluke të gjata dhe të lehta
Zgjidhje perfekte për flokë të hollë. Mbulojnë vetëm një pjesë të fytyrës dhe nuk e rëndojnë pamjen. Mund të mbahen në mes ose anash dhe janë shumë praktike për çdo ditë.
Balluke anash, të çrregullta
Një stil modern dhe dinamik që sjell elegancë natyrale. Ndihmon në krijimin e simetrisë së fytyrës dhe në zbutjen e linjave të imta.
“Curtain” balluke
Një klasik që është rikthyer fuqishëm në modë. Për efektin më të mirë, duhet të jenë më të shkurtra në mes dhe të zgjaten gradualisht anash, duke ndjekur formën natyrale të flokëve.
