“Bouncy bob”, prerja që jep volum, mbahet lehtë dhe u shkon pothuajse të gjithave
Pamja e kuruar, pa shumë mund, është sërish në qendër të vëmendjes: trendi i frymëzuar nga vitet ’90 rikthehet në version më modern, më të çlirët dhe shumë praktik
Në një version më modern dhe më të çlirët, ajo thekson bukurinë natyrale të flokëve dhe përshtatet lehtësisht me ritmin e përditshëm. Përparësia e saj më e madhe është se duket bukur pa stilim të tepruar, prandaj shumë gra e zgjedhin si ndërthurje ideale të elegancës me natyrshmërinë.
Popullariteti i kësaj frizure qëndron te përshtatshmëria e saj. I frymëzuar nga vitet '90, "bouncy bob" kombinon linjat e rrumbullakëta, butësinë dhe volumin, duke krijuar efektin e flokëve që duken të gjallë, të shëndetshëm dhe plot lëvizje. Ajo që e bën veçanërisht tërheqëse është se nuk kërkon përsosmëri të rreptë. Përkundrazi, bukuria e saj qëndron pikërisht te natyrshmëria, lëvizja dhe tekstura e flokëve.
Kjo frizurë u përshtatet njësoj mirë llojeve të ndryshme të flokëve, nga të hollët deri te të dendurit, si edhe flokëve me onde ose kaçurrela. Te flokët e hollë theksi vihet te prerja me shtresa, e cila krijon përshtypjen e më shumë dendësie dhe volumi. Ndërsa te flokët më të dendur fokusi është te kontrolli i volumit përmes formësimit dhe shkallëzimit të lehtë, në mënyrë që frizura ta ruajë formën, por edhe lehtësinë. Gjatësia mund të përshtatet lehtë: mund të jetë më e shkurtër, në variantin klasik bob, ose pak më e gjatë, në versionin "grown-out", që bie butë pak mbi supe, transmeton Telegrafi.
Stilimi luan rol kyç në popullaritetin e saj. Me ndihmën e një furçe të rrumbullakët dhe tharëses së flokëve arrihet lehtë efekti i njohur "bouncy": majat kthehen lehtë nga brenda, ndërsa te rrënja krijohen ngritje dhe butësi. Për një pamje më të çlirët e të përditshme, mjafton të vendoset pak sprej teksturues dhe forma të shpërbëhet lehtë me gishta, në mënyrë që flokët të marrin pamje natyrale dhe të gjallë.
Si hap përfundimtar, shpesh përdoren shampo e thatë ose sprej për volum, sidomos kur dëshirohet të arrihet ajo teksturë e lehtë, si flokë të stiluar pa mundim. Sipas nevojës, në maja mund të vendoset një sasi e vogël kremi për definim, i cili e zbut dhe e lëmon frizurën, por pa e rënduar dhe pa krijuar ndjesinë e flokëve të ngurtë.
/Telegrafi/