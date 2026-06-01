Kjo frizurë është zgjidhja perfekte për të gjitha gratë që nuk dinë të zgjedhin mes flokëve të gjatë dhe të shkurtër
Kjo prerje me shtresa sjell volum, lëvizje dhe butësi rreth fytyrës, duke u kthyer në një nga zgjedhjet më të dëshiruara për një pamje të freskët verore
Jemi të sigurt se tashmë keni dëgjuar për prerjen flutur. Bëhet fjalë për një frizurë me shtresa dhe volum, e frymëzuar nga vitet ’70 dhe ’90, e cila vitet e fundit është shndërruar në një nga stilet më të kërkuara. Dallohet për shtresat e gjata dhe fijet më të shkurtra që kornizojnë fytyrën, duke krijuar butësi, lëvizje dhe volum të pasur. Mirëpo, këtë verë trendi po kalon në një transformim dhe po sjell një version më të shkurtër, po aq elegante – butterfly bob.
Frizura që bashkon flokët e shkurtër me ata të gjatë
Ndryshe nga bob-et klasike, të cilat karakterizohen nga linjat e drejta dhe prerja precize, prerja flutur sjell shtresa të buta, lehtësi dhe shumë lëvizje. Rezultati është një frizurë që duket moderne dhe e freskët si flokët e shkurtër, por që ruan volumin dhe lehtësinë që zakonisht lidhen me flokët e gjatë.
Emrin e ka marrë nga shtresat që rrethojnë lehtë fytyrën dhe kujtojnë krahët e fluturës. Fijet zakonisht përfundojnë mes mjekrës dhe klavikulës, duke krijuar efektin e lehtësisë dhe volumit pa u dukur e rëndë apo tepër e strukturuar. Pikërisht ky kombinim e bën prerja flutur kompromisin ideal mes flokëve të shkurtër dhe atyre të gjatë, transmeton Telegrafi.
Lajmi i mirë është se butterfly bob i përshtatet pothuajse çdo tipi flokësh dhe forme fytyre. Funksionon veçanërisht mirë te flokët e hollë ose me dendësi mesatare, sepse shtresat krijojnë iluzionin e më shumë volumit dhe trashësisë.
Sekreti i kësaj frizure qëndron pikërisht te volumi. Ndërsa te prerja flutur klasike volumi krijohet përmes shumë shtresave, te versioni më i shkurtër është e rëndësishme të ruhet plotësia e flokëve. Për këtë arsye, stilistët rekomandojnë hollimin e lehtë të majave, në vend të prerjeve tepër të shtresuara që mund t’i bëjnë flokët të duken më të rrallë. Heqja e peshës nga fundet ndihmon në ngritjen natyrale të flokëve dhe krijon efektin e lehtësisë.
Si të stilizohet?
Kur bëhet fjalë për stilizimin, prerjen flutur është jashtëzakonisht praktik dhe i gjithanshëm. Për një pamje glamuroze, mjafton të krijoni onde të buta me tharëse me ndihmën e një furçeje të rrumbullakët dhe një shkume për volum. Në këtë mënyrë, shtresat marrin më shumë jetë dhe flokët fitojnë lëvizjen karakteristike të prerjes flutur.
Për përditshmëri, flokët mund të lidhen në një topuz të lirshëm ose në një model gjysmë të ngritur, duke e bërë frizurën të duket edhe më lozonjare. Ndërsa adhurueset e stilit minimalist mund ta mbajnë krejtësisht të drejtë, me ndarje në mes, gjë që thekson edhe më shumë shtresat e buta dhe siluetën moderne.
/Telegrafi/