Biondja mjaltë është nuanca më e kërkuar e verës: Ngjyra që freskon fytyrën dhe u shkon pothuajse të gjithave
Përparësia e kësaj ngjyre është se zbut tiparet e fytyrës, i jep tenit më shumë ngrohtësi dhe e bën flokun të duket më i dendur, më i shëndetshëm dhe më i kuruar
Trendet në botën e bukurisë ndryshojnë vazhdimisht, por vetëm disa nuanca arrijnë të bëhen vërtet të pëlqyera nga gratë e të gjitha moshave. Këtë verë, një nga këto ngjyra po pushton rrjetet sociale dhe sallonet e flokëve. Arsyeja është e thjeshtë: duket natyrale, elegante dhe jashtëzakonisht lajkatare për pamjen.
Bëhet fjalë për bionden mjaltë, të njohur edhe si “honey blonde”, e cila bashkon ngrohtësinë e toneve të arta me elegancën e nuancave më të çelëta. Rezultati është një flokë që duket sikur është çelur natyrshëm nga dielli gjatë verës.
Biondja mjaltë është ngjyra e flokëve që po kërkohet më së shumti
Ndryshe nga tonet e ftohta bionde, të cilat ndonjëherë mund ta bëjnë pamjen më të ashpër, biondja mjaltë zbut tiparet e fytyrës dhe i jep tenit një pamje më të ngrohtë, më të freskët dhe më të çlodhur.
Pikërisht për këtë arsye, shumë gra thonë se me këtë ngjyrë duken më të reja dhe më të freskëta. Kombinimi i toneve të arta me nuanca të buta karamele krijon efektin e një shkëlqimi natyral, duke bërë që flokët të duken më të shëndetshëm, më të dendur dhe më të mirëmbajtur, transmeton Telegrafi.
Pse gratë e duan kaq shumë këtë nuancë?
Një nga përparësitë më të mëdha të biondes mjaltë është përshtatshmëria. Ajo duket bukur me tone të ndryshme lëkure dhe me ngjyra të ndryshme sysh, prandaj shpesh rekomandohet edhe nga koloristët profesionistë.
Përveç kësaj, rritja e rrënjës është shumë më pak e dukshme sesa te nuancat e ftohta bionde. Kjo do të thotë se nuk ka nevojë për vizita shumë të shpeshta në sallon. Pikërisht për këtë arsye, kjo ngjyrë konsiderohet si një nga trendet më praktike të vitit.
Ngjyra ideale e flokëve për verën
Tonet e ngrohta dominojnë trendet e verës 2026, ndërsa biondja mjaltë përshtatet në mënyrë të përkryer me këtë drejtim. Në diell merr shkëlqim shtesë dhe reflekse të buta, ndërsa në përditshmëri duket natyrale, e sofistikuar dhe shumë elegante.
Nëse dëshironi një ndryshim që nuk duket i tepruar, por që e freskon të gjithë pamjen, kjo nuancë mund të jetë një nga zgjedhjet më të mira të sezonit.
Në një kohë kur gratë gjithnjë e më shumë zgjedhin pamje natyrale dhe mirëmbajtje të thjeshtë, biondja mjaltë del si kompromisi i përsosur mes elegancës dhe prakticitetit. Nuk është për t’u habitur që pikërisht kjo nuancë është bërë një nga më të kërkuarat e verës 2026. /Telegrafi/