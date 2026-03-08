18 Porsche legjendare dalin në shitje
Magnus Walker po shet 18 vetura, duke përfshirë disa nga 911-at e tij të viteve 1960 dhe 1970, të personalizuara, nëpërmjet një ankandi RM Sotheby's që fillon të mërkurën, më 18 mars.
Dhe disa nga veturat e ofruara, bien në sy.
Një Porsche 911 Carrera 2.7 MFI e vitit 1976 është vetura më e rrallë dhe më e vlefshme këtu, vetëm një nga 113 shembujt e ndërtuar.
Ajo ka një bojë tërheqëse dhe vlerësohet të shitet midis 200,000 dhe 250,000 dollarësh në ankand.
Vetura më e vjetër? Një 911 e vitit 1965 që konsiderohet të jetë një nga të parat e importuara nga tregtari dhe ekipi i garave Brumos Porsche në Florida.
Ekziston gjithashtu një 911 S mahnitëse e vitit 1967.
Walker po shet edhe një 911 Turbo të vitit 1976 dhe një 911 GT2 të vitit 2002.
Koleksioni përfshin edhe një '996' GT3 të vitit 2004 dhe disa modele 928, 924, 944 dhe 968 me motor përpara nga epoka e transmisionit të Porsche-s.
Ofertuesit e interesuar mund të regjistrohen në faqen e internetit të RM Sotheby's , dhe ofertat do të zgjasin nga 18 deri më 25 mars. /Telegrafi/