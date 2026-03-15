10 shenja që tregojnë se dikush nuk është arrogant – por ka vetëbesim që i bezdis njerëzit e pasigurt
Vetëbesimi shpesh shkakton reagime të gabuara nga rrethina. Njerëzit që flasin qartë, e dinë vlerën e tyre dhe nuk tërhiqen kur shprehin mendimin, ndonjëherë etiketohen si arrogantë
Psikologët, megjithatë, theksojnë se ekziston një dallim i madh midis vetëbesimit dhe arrogancës. Ndërsa arroganca shpesh është mënyrë për të fshehur pasigurinë, vetëbesimi autentik nuk kërkon vazhdimisht konfirmimin e të tjerëve. Pikërisht për këtë arsye njerëzit me vetëbesim ndonjëherë shkaktojnë parehati te ata që vetë ndihen të pasigurt.
Ekzistojnë disa sjellje që tregojnë qartë dallimin midis vetëbesimit të vërtetë dhe arrogancës.
1. Gëzohen sinqerisht për suksesin e të tjerëve
Njerëzit që janë të sigurt në vetvete nuk kanë nevojë të zvogëlojnë suksesin e të tjerëve. Kur dikush arrin diçka të rëndësishme, ata mund ta festojnë sinqerisht pa krahasime dhe pa konkurrencë. Nuk e devijojnë bisedën drejt arritjeve të tyre dhe nuk përpiqen të tërheqin vëmendjen te vetja. Për ta, suksesi i tjetrit nuk është kërcënim.
2. Pranojnë pa problem se diçka nuk e dinë
Një nga dallimet më të qarta midis njerëzve me vetëbesim dhe atyre arrogantë është marrëdhënia me njohuritë e tyre. Personat me vetëbesim mund të thonë pa hezitim: “Nuk e di, por mund ta mësoj.” Për ta, pranimi i mosdijes nuk është dobësi, por pjesë e procesit të të mësuarit.
3. Nuk i theksojnë vazhdimisht sukseset e tyre
Njerëzit që janë vërtet të sigurt në vetvete nuk kanë nevojë të përmendin vazhdimisht diplomat, njohjet apo arritjet profesionale. Puna dhe sjellja e tyre flasin vetë. Përkundrazi, personat e pasigurt shpesh përpiqen që gjatë bisedës të theksojnë vazhdimisht statusin ose sukseset e tyre.
4. Janë të gatshëm të ndajnë meritat
Njerëzit me vetëbesim e kuptojnë se suksesi rrallë arrihet vetëm. Për këtë arsye ata shpesh theksojnë kontributin e të tjerëve dhe falënderojnë ata që kanë marrë pjesë në një projekt apo ide. Një sjellje e tillë tregon siguri në vlerën e tyre.
5. Mund të qeshin me gabimet e tyre
Aftësia për të qeshur me veten shpesh është shenjë e stabilitetit të brendshëm. Njerëzit me vetëbesim nuk e përjetojnë çdo gabim si katastrofë apo si kërcënim për reputacionin e tyre. Ata e dinë se një gabim nuk e përcakton identitetin e tyre.
6. Bëjnë pyetje sepse duan të kuptojnë
Në biseda dhe takime, njerëzit me vetëbesim bëjnë pyetje për ta kuptuar më mirë situatën. Pyetjet e tyre nuk janë mënyrë për të treguar sa shumë dinë, por mënyrë për të mësuar diçka të re. Një kureshtje e tillë është shpesh shenjë e sigurisë mendore, transmeton Telegrafi.
7. Nuk e kthejnë bisedën në garë
Kur dikush ndan një përvojë personale ose një sukses, personi me vetëbesim nuk përpiqet ta tejkalojë me historinë e vet. Ai mund të dëgjojë, të tregojë interes dhe t’u lejojë të tjerëve momentin e tyre. Për ta, biseda nuk është arenë ku duhet të fitohet.
8. Ndihen mirë edhe në heshtje
Njerëzit e pasigurt shpesh ndiejnë nevojën të flasin vazhdimisht ose të dominojnë bisedën. Personat me vetëbesim nuk kanë problem me heshtjen. Ata mund t’i dëgjojnë të tjerët dhe nuk ndiejnë nevojë të jenë gjithmonë në qendër të vëmendjes. Kjo tregon qetësi të brendshme.
9. Nuk kanë nevojë të jenë gjithmonë më të zgjuarit në dhomë
Njerëzit me vetëbesim nuk kanë problem të rrethohen me njerëz që dinë më shumë ose kanë aftësi të ndryshme. Ata e kuptojnë se bashkëpunimi me njerëz të aftë rrit cilësinë e ideve dhe të rezultateve. Për ta, inteligjenca e të tjerëve nuk është kërcënim.
10. I respektojnë njësoj të gjithë njerëzit
Një nga shenjat më të sigurta të vetëbesimit autentik është mënyra se si dikush i trajton njerëzit që nuk mund t’i sjellin asnjë përfitim. Njerëzit me vetëbesim i respektojnë njësoj kolegët, bashkëpunëtorët, kamerierët apo punonjësit e rinj. Sjellja e tyre nuk varet nga statusi apo fuqia e dikujt.
Çfarë thotë psikologjia për vetëbesimin
Hulumtimet psikologjike tregojnë se vetëbesimi shpesh interpretohet gabimisht si arrogancë. Në kuadër të modelit të personalitetit të njohur si “Pesë të mëdhatë” (Big Five), personat me vetëbesim të qëndrueshëm shpesh kombinojnë tipare si stabiliteti emocional, ndërgjegjshmëria dhe empatia. Këta njerëz nuk kanë nevojë të dominojnë të tjerët për të dëshmuar vlerën e tyre.
Kur vetëbesimi u duket i pakëndshëm të tjerëve
Paradoksi qëndron në faktin se vetëbesimi autentik ndonjëherë shkakton parehati te njerëzit që vetë ndihen të pasigurt. Kur dikush duket i sigurt në vetvete, kjo mund t’i kujtojë të tjerëve dyshimet e tyre. Për këtë arsye njerëzit me vetëbesim ndonjëherë etiketohen gabimisht si arrogantë.
Thelbi i vetëbesimit të vërtetë
Vetëbesimi i vërtetë nuk përpiqet të mbizotërojë mbi të tjerët dhe as të tërheqë vëmendje. Ai është shumë më i qetë dhe më i padukshëm. Është aftësia që njeriu të njohë vlerën e vet, të respektojë të tjerët dhe të flasë qartë, pa pasur nevojë të dëshmojë vazhdimisht veten. Dhe pikërisht për këtë arsye një vetëbesim i tillë mund të duket i pazakontë në një botë ku njerëzit janë mësuar të dëshmojnë veten me zë të lartë. /Telegrafi/