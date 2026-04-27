10 serialet më të mira televizive të vitit 2026 deri tani
Përzgjedhja e 10 serialeve më të mira të vitit 2026 deri më tani vjen nga BBC, duke sjellë një panoramë të gjerë të produksioneve më të spikatura në televizion, nga një horror i Ryan Murphy, te një komedi-dramë gjeniale me temë James Bond dhe prequel-i më i ri i Game of Thrones.
Industry
Drama e BBC/HBO që nis si histori për të rinjtë në botën bankare, por shpejt shndërrohet në një pasqyrë të fuqisë, politikës dhe medias. E fortë në dialog dhe performanca, sidomos nga Myha’la dhe Marisa Abela.
How to Get to Heaven from Belfast
Një komedi-mister nga Lisa McGee që ndjek tre shoqe në një udhëtim të çmendur nëpër Irlandë. Plot humor, kthesa të papritura dhe fokus te miqësia afatgjatë.
The Beauty
Një horror satirik nga Ryan Murphy që trajton obsesionin me pamjen përmes një “ilaçi” që transformon trupin me pasoja të frikshme. I guximshëm dhe vizualisht i fortë.
The Night Manager
Rikthimi i serialit spiunazhi me Tom Hiddleston sjell një histori të re me trafik armësh dhe intriga ndërkombëtare. Elegant dhe me tension të vazhdueshëm.
Lord of the Flies
Adaptim i ri i romanit klasik, që eksploron errësirën e natyrës njerëzore përmes një grupi fëmijësh të izoluar. Strukturë interesante me këndvështrime të ndryshme.
A Knight of the Seven Kingdoms
Prequel-i i Game of Thrones që sjell një histori më të lehtë dhe më personale me një kalorës dhe ndihmësin e tij. Më shumë fokus te karakteret sesa te politika.
The Comeback
Lisa Kudrow rikthehet në rolin e Valerie Cherish në një satirë të Hollywood-it dhe obsesionit me famën. Qesharak, por edhe me nota melankolike.
Rooster
Komedi me Steve Carell si një shkrimtar që përfundon papritur në një kolegj. Situata absurde dhe kast i fortë e bëjnë serialin shumë të lehtë për t’u ndjekur.
Bait
Një histori për industrinë e filmit dhe rolin e James Bond, që trajton përfaqësimin dhe presionin mediatik. Satirik dhe shumë modern në qasje.
The Pitt
Dramë mjekësore që ndjek një turn 15-orësh në një spital traume. Realiste, intensive dhe e fokusuar te stresi i profesionit mjekësor.
Një listë që tregon sa i larmishëm dhe i fortë ka qenë televizioni në 2026 deri tani, me seriale që kanë lënë gjurmë në zhanre të ndryshme. /Telegrafi/