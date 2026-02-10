Zyrtari i lartë i sigurisë iraniane udhëton për në Oman pas bisedimeve me SHBA-në
Një zyrtar i lartë i sigurisë iraniane udhëtoi të martën për në Oman, vendi i Gjirit që tani po ndërmjetëson bisedimet midis Teheranit dhe Shteteve të Bashkuara mbi programin bërthamor të Republikës Islamike që synojnë ndalimin e një sulmi të mundshëm amerikan.
Ali Larijani, një ish-kryetar i Parlamentit iranian i cili tani shërben si sekretar i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të vendit, ka të ngjarë të përcjellë përgjigjen e vendit të tij ndaj raundit fillestar të bisedimeve indirekte të mbajtura javën e kaluar në Muscat me amerikanët.
Larijani do të takohet me ministrin e Jashtëm të Omanit, Badr al-Busaidi, ndërmjetësin kryesor në bisedime, dhe Sulltanin e Omanit, Haitham bin Tariq, raportoi agjencia shtetërore e lajmeve IRNA.
IRNA i përshkroi bisedimet si "të rëndësishme", pa dhënë detaje se çfarë mesazhi do të përcjellë Larijani.
Tha se ai fluturoi nga Teherani për në Muscat të martën në mëngjes.
Irani dhe SHBA-të zhvilluan bisedime të reja bërthamore javën e kaluar në Oman.
Ministri i Jashtëm, Abbas Araghchi, duke folur të dielën para diplomatëve në një samit në Teheran, sinjalizoi se Irani do të qëndronte në qëndrimin e tij se duhet të jetë në gjendje të pasurojë uraniumin - një pikë e rëndësishme mosmarrëveshjeje me presidentin e SHBA-së, Donald Trump, i cili bombardoi vendet atomike iraniane në qershor gjatë luftës 12-ditore Iran-Izrael.
Kjo luftë ndërpreu raundet e mëparshme të bisedimeve bërthamore midis Uashingtonit dhe Teheranit.
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu do të udhëtojë për në Uashington këtë javë, dhe Irani pritet të jetë tema kryesore e diskutimit, tha zyra e tij.
Trump i ashpër me zyrtarët e Iranit: Do t’ju bëjmë gjëra shumë të këqija, lideri suprem duhet të shqetësohet shumë
SHBA-të kanë zhvendosur aeroplanmbajtësen USS Abraham Lincoln, anije dhe avionë luftarakë në Lindjen e Mesme për të ushtruar presion mbi Iranin për një marrëveshje dhe për të pasur fuqinë e zjarrit të nevojshme për të goditur Republikën Islamike nëse Trump zgjedh ta bëjë këtë.
Tashmë, forcat amerikane kanë rrëzuar një dron që ata thanë se iu afrua shumë anijes Lincoln dhe i erdhën në ndihmë një anijeje me flamur amerikan që forcat iraniane u përpoqën ta ndalonin në Ngushticën e Hormuzit.
Administrata Detare e Departamentit të Transportit të SHBA-së lëshoi një paralajmërim të ri të hënën për anijet amerikane në ngushticë që "të qëndrojnë sa më larg të jetë e mundur nga deti territorial i Iranit pa kompromentuar sigurinë e lundrimit".
Ngushtica, nëpër të cilën kalon një e pesta e të gjithë naftës së tregtuar, ndodhet në ujërat territoriale të Iranit dhe Omanit. /Telegrafi/