Presidenti amerikan, Donald Trump, ka lëshuar një kërcënim të ri ndaj Iranit, duke paralajmëruar se çdo përpjekje e re nga ana e Teheranit do të përballet me një reagim të ashpër nga Uashingtoni. Deklaratat u bënë në kuadër të komenteve të tij lidhur me protestat dhe zhvillimet e fundit në Iran.

Trump theksoi se Shtetet e Bashkuara kanë pasur një rol vendimtar në situatën aktuale në Iran, duke thënë se vendi ndodhet në kaos pikërisht për shkak të ndërhyrjeve amerikane.

“Ne i kemi mbështetur ata dhe ai vend është rrëmujë tani për shkakun tonë”, u shpreh ai.

Lideri amerikan paralajmëroi se Irani kishte tentuar të rikthehej në një lokacion të mëparshëm strategjik, por pa sukses.

“Ata u përpoqën të ktheheshin në vendin e ngjarjes. Nuk mundën as t’i afroheshin. Ishte shkatërrim i plotë”, deklaroi 79-vjeçari, duke sugjeruar se infrastruktura në fjalë ishte asgjësuar plotësisht.

Sipas tij, autoritetet iraniane kishin menduar të ndërtonin një objekt të ri në një pjesë tjetër të vendit, por kjo përpjekje u zbulua nga inteligjenca amerikane.

Trump tha se i kishte paralajmëruar drejtpërdrejt se “nëse e bëni këtë, do t’ju bëjmë gjëra shumë të këqija”.

I pyetur nga gazetarët nëse lideri suprem i Iranit ka arsye për shqetësim në këtë moment, Trump u përgjigj shkurt dhe prerë “ai duhet të jetë shumë i shqetësuar”.

Ndryshe, ministri i Jashtëm iranian, Seyed Abbas Araghchi ka deklaruar se "bisedimet bërthamore me Shtetet e Bashkuara janë planifikuar të mbahen në Muskat rreth orës 10:00 të mëngjesit të së premtes, /Telegrafi/

