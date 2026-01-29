Zyrtare: Ferizaj transferon një sulmues nga elita e futbollit portugez
Ferizaj ka bërë të ditur sot përforcimin e radhës në repartin ofensiv, duke zyrtarizuar huazimin e sulmuesit portugez Ruben Silva-Richards nga Estoril, një nga skuadrat elitare të Superligës së Portugalisë.
Ky lëvizje tregon qartë ambicien e klubit për të ngritur nivelin e skuadrës dhe për të synuar objektiva të mëdha në këtë edicion.
Sulmuesi 23-vjeçar, i cili vjen me reputacion të mirë dhe potencial të lartë, është përshkruar si një lojtar me cilësi teknike të spikatur dhe mentalitet fitues, karakteristika që pritet të jenë shtysë e madhe për repartin ofensiv të Ferizajt.
Njoftimi i plotë i Ferizajt:
Klubi ynë zyrtarizon huazimin e sulmuesit portugez Ruben Silva-Richards nga Estoril, skuadër elitare e Superligës së Portugalisë.
Një përforcim në repartin ofensiv dhe një sinjal i qartë i ambicieve tona në këtë edicion. Cilësi dhe mentalitet fitues vijnë për t’u vënë në shërbim të fanellës sonë.
Ruben Silva-Richards tashmë i është bashkuar skuadrës në fazën përgatitore në Antalya, ku ka nisur menjëherë punën me stafin teknik.
Mirë se vjen, Ruben Silva-Richards! Gati për sfida të mëdha!
/Telegrafi/