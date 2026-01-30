Zyrtare: Emir Sahiti huazohet te Maccabi
Sulmuesi Emir Sahiti e ka kompletuar huazimin te skuadra izraelite Maccabi Tel Aviv nga klubin gjerman Hamburg.
Përfaqësuesi kosovar nuk ishte në planet e skuadrës gjermane kësisoj ka gjetur klub të ri, të cilët e kanë huazuar me opsion blerje.
“Emir Sahiti i bashkohet Maccabi nga Hamburg pasi marrëveshja mes dy klubeve u arrit për huazimin e 27-vjeçarit deri në fundin e sezonit 2025/26, me opsion blerje”, thuhet ndër të tjera në komunikatë.
Sahiti që ka shënuar tre gola në fanellën e Hamburgut deklaroi se mezi pret të luajë para tifozëve izraelitë.
“Jam shumë i lumtur dhe emocionuar që i bashkohem Maccabi Tel Aviv, klub me histori të pastër dhe tifozë të devotshëm. Nga bisedat e para, e ndjeva vizionin e klubit dhe e dija që ishte hapi i duhur”.
שחקן ההתקפה החדש שלנו: אמיר סהיטי הצטרף למכבי ✍️
כל הפרטים באתר ובאפליקציה >> https://t.co/YGOwZujNmE pic.twitter.com/a6nNwYzc5C
— Maccabi Tel Aviv FC (@MaccabiTLVFC) January 30, 2026
“Jam i uritur, motivuar dhe gati që të jap gjithçka, ta ndihmoj skuadrën të fitojë trofe dhe t’i sjellë krenari tifozëve. Mezi pres ta ndjej atmosferën në Bloomfield Stadium”, deklaroi ai.
Kujtojmë, që prej vitit 2024, Sahiti ka zhvilluar 26 paraqitje në fanellën e Hamburgut./Telegrafi/