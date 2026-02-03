Zyrtare: Ballkani njofton transferimin e mesfushorit Toni Domgjoni
KF Ballkani përmes një njoftimi zyrtar në rrjetet sociale, ka bërë me dije se kanë transferuar mesfushorin e njohur Toni Domgjoni.
Domgjoni ka zhvilluar karrierën e tij kryesisht në Zvicër dhe në Kroaci, teksa eksperienca e tij e fundit ka qenë në Malajzi.
27-vjeçari së fundmi ishte pjesë e Selangor teksa te Ballkani tani është transferuar si lojtar i lirë pasi ishte futbollist pa kontratë.
Në të kaluarën ai ka luajtur gjithashtu edhe për klube si Koper në Slloveni, Vitesse, Zurich, Slaven Belupo dhe Koprivnica.
Te Ballkani ai do të mbajë fanellën me numrin 20 dhe pritet të jetë një armë e fortë në objektivat e klubit këtë sezon.
Kujtojmë se Domgjoni është gjithashtu edhe një reprezentues i Kosovës, pasi me ‘Dardanët’ numëron rreth katër paraqitje dhe ka një gol të shënuar./Telegrafi/