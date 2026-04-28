Vëmendja në derbin Drita - Prishtina, xhiro e 31-të luhet në mesjavë
Superliga e Kosovës nuk pushon dhe xhiro e 31-të luhet në mesjavë të mërkurën dhe të enjten.
Të mërkurën në program janë tre ndeshje për t'u luajtur,derisa ditën e enjte dy të tjera.
Të gjitha ndeshjet vendimtare, me skuadrat që vazhdojnë të jenë brenda objektivave të tyre.
Vëmendja është në klasiken e futbollit kosovar, ku Drita pret Prishtinën në Gjilan të mërkurën me fillim nga ora 15:00.
Sfidë shumë e rëndësishme për një vend në Evropë luhet edhe mes Malishevës dhe Gjilanit në Liman Gegaj.
Ndërkohë në Podujevë,Llapi pret Prishtinën e Re në një sfidë vendimtare për mbijetesën.
Të enjten në program janë dy ndeshje për t'u luajtur, me Drenicën që pret Ballkanin dhe dhe Ferizaj - Dukagjini. /Telegrafi/
