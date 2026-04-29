Bie nga lartësia e një objekti, vdes punëtori në Pejë
Një punëtor ka humbur jetën sot pasi ka rënë nga lartësia e një objekti ku punonte në qytetin e Pejës.
Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Pejës, Fadil Gashi.
Sipas tij, punëtori është dërguar menjëherë në emergjencën e spitalit të Pejës, ku aty është konstatuar vdekja e tij nga mjeku.
“Një person ka rënë nga lartësia e një objekti ku ishte duke punuar. Pasi është dërguar në emergjencën e spitalit, aty është konfirmuar vdekja e viktimës nga mjeku. Policia dhe Prokuroria janë duke i zhvilluar hetimet e nevojshme”, ka thënë Gashi. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate