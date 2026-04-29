Firmoset marrëveshja për anijet ushtarake shqiptare, Nufi: 400 të punësuar, do të prodhojmë për vete dhe për eksport
U nënshkrua këtë të mërkurë marrëveshja mes shoqërisë italiane Ficantieri, një nga kompanitë më të mëdha të ekselencës në Evropë dhe kompanisë KAYO, për të prodhuar në Shqipëri, në kantierin e Pashalimanit anije lundruese në dobi të ushtrisë shqiptare, por dhe të vendeve aleate.
Drejtori i KAYO, Ardi Veliu, në fjalën e tij tha se kjo marrëveshje do të ndihmojë në modernimzimin e ushtrisë shqiptare, shkruan A2 CNN.
Ndërsa ministri i Mbrojtjes, Ermal Nufi, u shpreh se falë këtij bashkëpunimi do të përfitojë ushtria por edhe ekonomia shqiptare. “Është një vlerë e shtuar jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për eksportin. Nga ky bashkëpunim ka disa vlera strategjike. Shqipëria bëhet një bazë e re evropiane e Ficantieri për anijet e vogla dhe të mesme”, tha ai.
“Rreth 400 persona do të punësohen në këtë kantier të ri. Është një kantier i fjalës së fundit të teknologjisë që do të zhvillohet në Vlorë. Jam i bindur që kjo shoqëri e re që do të krijohet do të jetë krenari për ne”.