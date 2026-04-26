ZNAM: LSDM po përgatitet për bojkot të zgjedhjeve dhe braktisje të Kuvendit
Lëvizja ZNAM akuzon LSDM-në dhe Venko Filipçen për sjellje të papërgjegjshme dhe bllokuese në proceset politike, duke ngritur dyshime se mund të përgatitet një skenar për braktisje të Kuvendit dhe bojkot të zgjedhjeve parlamentare.
Sipas ZNAM-it, këto veprime lidhen me frikën nga humbja zgjedhore dhe përpjekjet për të ruajtur kontrollin brenda partisë, ndërsa theksojnë se vendi ka nevojë për stabilitet, përgjegjësi dhe vazhdim të rrugës evropiane.
“Në ditët e fundit jemi dëshmitarë të shantazheve dhe një qëndrimi thellësisht të papërgjegjshëm dhe destruktiv nga ana e LSDM-së dhe Venko Filipçes, veçanërisht në kontekstin e ndryshimeve në Ligjin për Qeverinë. Me këto ndryshime parashihet qartë se qeveria teknike do të vlejë për zgjedhjet e ardhshme parlamentare, ndërsa më pas do të shfuqizohet si model në të ardhmen. Pyesim publikisht: Nga se buron ky veprim? A jemi dëshmitarë të përgatitjes për një skenar për bllokim të plotë të punës së grupit punues për Kodin Zgjedhor? A është hapi i radhës braktisja e organit legjislativ nga deputetët e LSDM-së, me qëllim përfundimtar bojkotimin e zgjedhjeve të ardhshme parlamentare? Kur të jenë ata. A është arsyeja e vërtetë frika nga përballja me qytetarët dhe nga një humbje e sigurt, katastrofale zgjedhore, pas së cilës, si hap pasues i një rezultati të tillë katastrofal, do të pasojë edhe nevoja për dorëheqje të Filipçes nga pozita drejtuese e LSDM-së? A bëhet fjalë për një skenar të menduar paraprakisht për ruajtjen e pozicioneve personale të udhëheqjes aktuale të LSDM-së të udhëhequr nga Filipçe dhe interesave të tyre?”, tha Nikolla Menov – ZNAM .