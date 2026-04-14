Zjarri pranë QSUT, shpëtohet një grua e bllokuar, dërgohet për ndihmë mjekësore
Forcat e ushtrisë kanë ndërhyrë me helikopter për shuarjen e flakëve dhe vënien nën kontroll të situatën në afërsi të zonës së Spitalit Nënë Trereza.
Një grua është shpëtuar nga zjarrfikësit pasi kishte mbetur e bllokuar në banesën e saj, në pallatin që u përfshi nga flakët pranë QSUT. Qytarja është dërguar për ndihmë mjekësore.
Situata mbetet shqetësuese pasi zjarri rrezikon të përhapet edhe në pallatin ngjitur.
Ndërkohë, A2 CNN raportoi se si pasojë e flakëve kanë mbetur të lënduar katër persona, mes tyre dy qytetarë dhe dy zjarrfikës, të cilët kanë pësuar probleme nga asfiksia.
