Zjarrfikësit shpëtojnë një dre të bllokuar në akull në New Jersey
Ekipet e emergjencës në New Jersey u bashkuan për të shpëtuar një dre që ra në akull.
Departamenti i Zjarrfikësve të South Bound Brook tha se ekipet u përgjigjën pas një telefonate në lidhje me një kafshë në vështirësi.
Ata mbërritën dhe zbuluan se një dre kishte rënë nëpër akullin që mbulonte një kanal në Town Oaks Apartments.
Ata përfunduan duke vendosur një njësi detare në ujë, e cila arriti ta tërhiqte drerin në vend të sigurt.
Dreri u largua në mënyrë të sigurt dhe të gjithë anëtarët u larguan nga vendi i ngjarjes menjëherë pas kësaj pa u raportuar për lëndime. /Telegrafi/
