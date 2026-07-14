Zjarr në një kantier ndërtimi në Bruksel, humbin jetën disa persona dhe gjashtë tjerë konsiderohen të zhdukur
Disa persona kanë vdekur në një zjarr në një kantier ndërtimi në Bruksel të martën, ndërsa kërkimet për gjashtë persona të zhdukur vazhdojnë, thanë autoritetet lokale.
Një numër i papërcaktuar trupash është gjetur në një nga dy ashensorët në projektin e madh të rinovimit në Place de Brouckere qendrore, ku shpërtheu një zjarr herët të martën, tha një zëdhënës i shërbimit lokal të inspektimit të punës.
"Kishim qasje të vogël në njërën nga dy kabinetet e ashensorëve dhe atje pamë se kishte disa kufoma të dy ose tre personave që vdiqën", tha zëdhënësi Brecht Speybrouck për Reuters.
Ai tha se gjithsej gjashtë punëtorë rezultojnë të zhdukur dhe se nuk ishte e qartë se çfarë e kishte shkaktuar zjarrin, transmeton Telegrafi.
Brigada lokale e zjarrfikësve tha se më shumë se 200 punëtorë kishin qenë në vend kur shpërtheu zjarri, dhe se tre persona ishin dërguar në spital.
Një zjarr fillestar në katet e poshtme të projektit të rinovimit u kontrollua relativisht shpejt, tha transmetuesi belg VRT, duke cituar brigadën e zjarrfikësve. Por flakët që kaluan nëpër boshtet e ashensorit shkaktuan një zjarr të ri në një kat nëntokësor, thanë zjarrfikësit. /Telegrafi/