Zjarr në deponinë në Pçinja të Kumanovës, autoritetet në terren
Ekipet e njësisë rajonale të "Pyjeve të Maqedonisë" janë ende në terren dhe po përpiqen të shuajnë zjarrin që shpërtheu dje në rezervuarin Glazhnja në Komunën e Likovës, informuan sot nga ndërmarrja.
Zëvendësdrejtori i kompanisë, Kire Mihailov, informoi se zjarri është raportuar rreth mesditës së djeshme. Ekipet nga kompania, si dhe nga Njësia Territoriale Kundërzjarrit - Kumanovë, kanë dalë menjëherë në vendngjarje.
"Zjarri ka përfshirë dy anët e një rruge të gjerë, që do të thotë se është ndezur qëllimisht në të dy anët e rrugës, përndryshe nuk ka mundësi që të jetë transferuar nga njëra anë në tjetrën në mënyrë natyrale", tha Mihailov.
Ai dyshon se zjarri është pasojë e veprimit të mëparshëm të kompanisë për të sekuestruar dru të prerë ilegalisht në rajon, pas të cilit u shfaqën zjarret. Mihailov thotë se ndërhyrja e shpejtë do të parandalojë përhapjen e zjarrit në vende më të larta ku nuk ka rrugë hyrëse dhe aktualisht nuk ka kërcënime serioze që ai të dalë jashtë kontrollit.
"Ne duhet të bëjmë çmos që pjesën e poshtme të zjarrit ta vëmë nën kontroll gjatë kësaj dite", tha Mihailov.
Zjarri ka përfshirë pyll të ulët dhe të degraduar. Qendra Rajonale e Zjarrfikësve dhe Shpëtimit në Kumanovë njoftoi se Stacioni Policor i Mateçit i informoi ata për zjarrin në pyllin e ulët të lisit pranë fshatit Glazhnja. Fillimisht, zjarri u zhvendos në tre drejtime drejt Dumanocit, ku kishte mundësi të përfshinte fermat me lopë, drejt fshatit Goshincë dhe drejt fshatit Brest. Ekipet mbeten për të shuar zjarrin gjatë gjithë ditës së sotme.