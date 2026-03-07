Ish-emisari amerikan për Ballkanin Perëndimor, Richard Grenell, i është gëzuar shpërndarjes së Kuvendit dhe mundësisë për zgjedhje të reja në vend.

Grenell në një postim në platformën X shkruan se Zoti po përgatit kthimin e Hashim Thaçit në Kosovë.

“Lajm i shkëlqyer. Zoti po na përgatit të gjithëve për kthimin e Hashim Thaçit në Kosovë. Thaçi për kryeministër”, ka shkruar ai. /Telegrafi/

KosovëLajme