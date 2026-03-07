Zhvillimet e fundit në Kosovë, Grenell: Zoti po na përgatit për rikthimin e Thaçit
Ish-emisari amerikan për Ballkanin Perëndimor, Richard Grenell, i është gëzuar shpërndarjes së Kuvendit dhe mundësisë për zgjedhje të reja në vend.
Grenell në një postim në platformën X shkruan se Zoti po përgatit kthimin e Hashim Thaçit në Kosovë.
“Lajm i shkëlqyer. Zoti po na përgatit të gjithëve për kthimin e Hashim Thaçit në Kosovë. Thaçi për kryeministër”, ka shkruar ai. /Telegrafi/
Excellent news.
God is preparing all of us for the return of @HashimThaciRKS!
Thaci for Prime Minister. 🇽🇰 https://t.co/Hwi5M3ubeQ
— Richard Grenell (@RichardGrenell) March 7, 2026
