Zhernovski, Mickoskit: Çfarë do të ndodhë me Gruevskin, a do ta ktheni në vend
Sekretari i ri i LSDM-së, Andrej Zhernovski sot në një konferencë për shtyp i parashtroi pyetje kryeministrin Hristijan Mickoski se çfarë do të ndodhë me Gruevskin dhe se a do ta sjell në vend.
"Këto janë përgjigje standarde, tashmë të parë nga Mickoski dhe OBRM-PDUKM. Që të përjetojmë mbështetje prej tyre për anëtarët e rinj të LSDM-së në Bordin Qendror, padyshim që duhet të ndodhë një gjë, të propozohen ata që punojnë për ta, ata që punojnë për ta, dhe që ata të na dërgojnë listën e anëtarëve që janë të përshtatshëm për OBRM-PDUKM-në, që ne t'i propozojmë, apo jo, dhe pastaj të pranohen", thotë sekretari i ri ndërkombëtar i LSDM-së, Andrej Zhernovski, kur u pyet për kritikat nga partia më e madhe në pushtet ndaj ndryshimeve të reja të personelit në LSDM dhe njerëzve të rinj në Bordin Qendror dhe KZ.
Zhernovski i kërkon kryeministrit Hristinjan Mickoski të "konsultohet me mikun e tij nga Hungaria, nga i cili, shohim, po merren udhëzime të qarta".
"Le të shpjegojë ai se si e arritëm këtë në Maqedoni, për herë të parë në histori, një kryetar partie që eliminon nënkryetarët, ky është një regjim klasik brenda partisë, jo vetëm në vend.
Le të shpjegojë për kreditë, le të shpjegojë se çfarë po ndodh me atë marrëdhënie.
Dhe së fundmi, një pyetje shumë serioze, le të thotë se çfarë do të ndodhë me Gruevskin. Kemi zgjedhje në Hungari, kështu që do të shohim se cili është roli i tij dhe nëse, në fund të fundit, do ta sjellin, sepse janë të detyruar me ligj që Gruevskin të kthehet në shtëpi", tha Zhernovski në një konferencë për shtyp.