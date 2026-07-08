Zhduket një person në Gjilan, rasti po hetohet
Një grua ka raportuar se bashkëshorti i saj ka dalë nga shtëpia dhe nuk dihet vendndodhja e saj.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovs bëhet e ditur se rasti ka ndodhur më 05.07.2026 në rrugën “Nëna Terezë”, në Gjilan.
Tutje thuhet se lidhur me rastin është informuar edhe prokurori, ndërsa njësitet policore janë duke hetuar rastin.
“Rr. Nëna Terezë, Gjilan 05.07.2026-17:00. Ankuesja me 07.07.2026 ka raportuar se bashkëshorti i saj, me datën e cekur ka dalë nga shtëpia dhe nuk dihet vendndodhja e tij. Lidhur me rastin, është informuar edhe prokurori, ndërsa njësitet policore janë duke hetuar rastin”, thuhet në raport. /Telegrafi/
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