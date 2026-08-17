Arrestohet në Jarinë një i dyshuar për falsifikim të dokumenteve
Policia e Kosovës ka njoftuar se një person është arrestuar në Jarinë në vazhdën e hetimeve të një rasti paraprak për “Falsifikim i dokumenteve.
Pas arrestimit është kryer kontroll edhe në shtëpinë e tij në Leposaviq me ç’rast janë sekuestruar fishekë dhe një telefon personal i tipi REDMI 5G.
“Lidhur me arrestimin e personit të dyshuar, sipas procedurave është njoftuar prokurori kujdestar, me urdhër të të cilit është kryer edhe një kontroll në shtëpinë e të dyshuarit në Leposaviq. Gjatë kontrollit janë gjetur dhe sekuestruar 45 copë fishekë të calibrave të ndryshëm dhe disa pjesë të uniformës. Ndërsa në cilësinë e provave materiale për rastin ‘’Falsifikim i dokumenteve’’ është sekuestruar një telefon personal, i tipit REDMI 5G”, thuhet në njoftim.
Me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në ndalim prej 48 orësh.