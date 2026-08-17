Arrestohet në flagrancë një 33-vjeçar për vjedhje të rëndë në Prishtinë
Një person është arrestuar të hënën në Prishtinë, pasi dyshohet se ka tentuar të kryejë veprën penale “Vjedhje e rëndë” në një shtëpi.
Sipas njoftimit të Policisë së Kosovës, i dyshuari është arrestuar në flagrancë gjatë tentativës për të kryer veprën penale, pas veprimeve të shpejta të njësisë së arrestimeve të Stacionit Policor Qendra.
I arrestuari është identifikuar si A.M., 33-vjeçar.
Policia ka bërë të ditur se, në koordinim me Prokurorin e Shtetit, i dyshuari është intervistuar dhe më pas është dërguar në mbajtje për 48 orë.
Rasti po trajtohet nga organet kompetente./Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate