ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Një person ka njoftuar se bashkëshorti i saj ka dalë nga shtëpia dhe nuk dihet për vendodhjen e tij.

Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të mërkurën rreth orës 10:30 në lagjen Dardani në Gjakovë.

Tutje thuhet se rasti është nën hetime.

“Lagja Dardani, Gjakovë 15.07.2026 – 10:30. Ankuesja ka njoftuar se bashkëshorti i saj ka dalë nga shtëpia dhe nuk dihet për vendndodhjen e tij. Rasti në hetime”, thuhet në raport. /Telegrafi/

Kronika e ZezëLajme