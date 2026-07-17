Zhduket një person në Gjakovë, rasti po hetohet
Një person ka njoftuar se bashkëshorti i saj ka dalë nga shtëpia dhe nuk dihet për vendodhjen e tij.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të mërkurën rreth orës 10:30 në lagjen Dardani në Gjakovë.
Tutje thuhet se rasti është nën hetime.
“Lagja Dardani, Gjakovë 15.07.2026 – 10:30. Ankuesja ka njoftuar se bashkëshorti i saj ka dalë nga shtëpia dhe nuk dihet për vendndodhjen e tij. Rasti në hetime”, thuhet në raport. /Telegrafi/
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