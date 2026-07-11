Zhduket një e mitur në Prishtinë, rasti po hetohet
Një vajzë është raportuar nga nëna e saj se ka dalë nga shtëpia dhe nuk dihet për vendodhjen e saj.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se ngjarja ka rasti është raportuar të premten rreth orës 18:30 në rrugën “Ndue Përlleshi”, në Prishtinë.
Tutje thuhet se rasti është nën hetime.
“Rr. Ndue Përlleshi, Prishtinë 10.07.2026-18:30. Ankuesja femër kosovare, ka raportuar se vajza e saj e mitur, ka dalë nga shtëpia dhe nuk dihet asgjë për vendndodhjen e saj. Rasti nën hetime”, thuhet në raport. /Telegrafi/
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