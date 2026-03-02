Zgjerimi i qeverisë me katër ministri të reja, nxjerr shqetësime për barrën buxhetore
Ndonëse Qeveria e Kosovës ka shtuar katër ministri të reja, dhe buxheti për 2026 u dekretua nga Presidentja, problematike mbetet buxheti për to. Sipas partive opozitare, mungesa e planifikimeve buxhetore si dhe ajo e pasqyrës financiare rrezikon të kthehet në barrë për vendin. Ndërkaq, njohës të ekonomisë paralajmërojnë se kjo mund të ndikojë negativisht edhe në jetën e qytetarëve.
Themelimi i katër ministrive të reja nga Qeveria “Kurti 3” ka ngritur sa konfuzion po aq sa edhe debate mbi procedimin e punës së tyre.
Ministria e Administratës Publike dhe Digjitalizimit, ajo për Punë, Familje dhe Vlera të Luftës Çlirimtare, Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit dhe ajo për Sport dhe Rini janë shtuar si dikastere të reja.
Sipas deputetes së PDK-së, Ariana Shoshi-Musliu ka paqartësi për këto ministri dhe rrezik që të jenë barrë për buxhetin e shtetit.
”Pa një pasqyrë të detajuar financiare, është e paqartë sa vende të reja pune do të hapen dhe cili do të jetë ndikimi real në buxhet. Çdo zgjerim i administratës duhet të bazohet në analiza të mirëfillta të kostos dhe nevojës, jo në vendime të nxituara që mund të rrisin barrën për taksapaguesit. Nëse parashihen rialokime, ato duhet të jenë transparente dhe të arsyetuara, sepse zhvendosja e mjeteve nga sektorë të tjerë mund të rrezikojë projekte prioritare dhe shërbime thelbësore për qytetarët. Nëse funksionojnë pa mbështetje të qartë buxhetore dhe pa plan konkret, ekziston rreziku që këto ministri të kthehen në barrë për buxhetin e shtetit. Prandaj, përgjegjësia kryesore është që çdo strukturë e re të jetë financiarisht e qëndrueshme dhe e justifikuar me rezultate konkrete për qytetarët”, ka deklaruar Ariana Musliu Shoshi – deputete e PDK-së.
Të njëjtat shqetësime i kanë edhe deputet tjerë të opozitës.
”Kërkuam disa amendamente të përgatiten në emër të komisionit por nuk është mbështet kjo për shkak se ende nuk po dihen ministritë dhe kjo është joseriozitet i punës së qeverisë sepse nëse ministritë nuk i dinë ende buxhetin atëherë ç’ka do bëjmë më tutje. Do ketë rishikim të buxhetit, të shohim si do ecë më tutje”, ka thënë Albana Bytyqi, deputete e AAK-së.
Për njohës të ekonomisë, bartja e mjeteve nga dikasteret tjera mbeten opsione të pashmangshme.
”Definitivisht do jenë barrë deri në rishikimin e buxhetit sepse janë dikastere të dala së fundmi. Në kabinet të kryeministrit ekzistojnë pasqyra financiare që kanë fleksibilitet. Do ketë bartje të mjeteve që të kenë mundësi të funksionalizohen, mjete që do jenë si infusion fillestar për fillimin dhe krijimin e këtyre dikastereve”, ka thënë Safet Gërxhaliu, njohës i ekonomisë.
Por, edhe një formë e tillë, po u aplikua, vlerësohet se nuk paraqet zgjidhje.
”Është barrë sepse kur nuk planifikohet, nuk organizohet, burkoracia lind vetvetiu. Barra e buxhetit të shtetit bazohet drejtpërdrejt në shpenzimet publike që nuk prodhojnë produktivitet. Nëse do ishte rritja e popullatës marramendëse atëherë kisha thanë se krijohet nevoja me i rrit ministritë por përderisa vendet e botës shkurtojnë shpenzimet publike, Kosova, vendi më i varfër i rrit…E para, ndikon drejtpërdrejtë sepse investimet që janë paraparë në infrastrukturë nuk mund të realizohen. E dyta, në momentin që rrit shpenzimet publike kanë me u rrit. Kjo ndikon në kosto të jetës. Shpenzimet publike të pamatura krijojnë inflacion sepse nuk rezulton me produktivitet të punës”, ka thënë Shkumbin Misini – profesor i ekonomisë.
Në seancën e fundit që mbajti Kuvendi, ministri i Financave Hekuran Murati ka deklaruar se buxheti do të rishikohet më së voni muajin e ardhshëm dhe aty do të qartësohen edhe këto dilema./Tv Dukagjini
