Zemërim teksa zyrtari i Koresë së Jugut sugjeron 'importimin' e grave të huaja për të rritur shkallën e lindjeve
Një zyrtar i Koresë së Jugut, i cili sugjeroi që vendi të "importojë gra të reja" nga "Vietnami ose Shri Lanka" për të rritur shkallën e lindjeve, është përjashtuar nga partia e tij.
Kim Hee-soo, kreu i Qarkut jugor Jindo, tha se gruaja mund të martohet me "burra të rinj në zonat rurale" gjatë një takimi bashkiak javën e kaluar, transmeton Telegrafi.
Sugjerimi vjen ndërsa Koreja e Jugut vazhdon të përballet me shkallën më të ulët të lindjeve në botë, e cila mund të çojë në gjysmën e popullsisë prej 50 milionë banorësh të vendit në 60 vjet.
Por deklarata e Kim, e cila u transmetua në televizion, nuk u prit mirë - duke shkaktuar një protestë diplomatike nga Vietnami, ditë zemërimi publik dhe përjashtimin e tij nga Partia Demokratike në pushtet.
Përpjekjet e Kim për të qetësuar zemërimin me një kërkim falje, duket se kanë dështuar.
Bashkia ishte thirrur për të diskutuar një bashkim të mundshëm midis provincës ku ndodhet Qarku Jindo dhe një qyteti aty pranë - diçka që rajonet me popullsi në tkurrje po e shqyrtojnë për arsye administrative.
Kim tha se komenti i tij kishte për qëllim të nxirrte në pah problemet e popullsisë në rajonet rurale, por pranoi se gjuha që kishte përdorur ishte "e papërshtatshme", raportuan mediat lokale.
Provinca Jugore Jeolla gjithashtu lëshoi një kërkimfalje zyrtare për "vërejtjet e papërshtatshme" të Kim, të cilat tha se "kanë shkaktuar dhimbje të thellë te populli vietnamez dhe te gratë", raportuan mediat lokale.
Ambasada vietnameze në Seul i kishte dënuar vërejtjet e Kim, duke thënë në një deklaratë në Facebook se fjalët e tij "nuk ishin thjesht një çështje shprehjeje, por një çështje vlerash dhe qëndrimesh ndaj grave migrante dhe grupeve minoritare".
Autoritetet e Shri Lankës nuk e kanë trajtuar publikisht polemikën.
Këshilli i Partisë Demokratike kishte votuar unanimisht për të përjashtuar Kim-in, u tha gazetarëve të hënën një zëdhënës i partisë.
Ndërkohë, aktivistët për të drejtat e grave dhe migrantëve thuhet se po planifikojnë të mbajnë një tubim para zyrës së Qarkut Jindo të martën për shkak të komenteve të Kim-it. /Telegrafi/