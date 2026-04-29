Zemërim pasi një grua është filmuar në kamerat e sigurisë duke ia përplasur një pjatë në fytyrë një kamariereje jashtë një kafeneje në Melbourne
Një kafene i ka bërë thirrje publikut për ndihmë për të identifikuar një këmbësore, që ia futi një pjatë në fytyrë një punëtoreje dhe e lëndoi atë.
Komuniteti i Essendon, në veri të Melburnit, Australi - është mbledhur rreth kafenesë La Vallee pasi ajo ndau pamjet e kamerave të sigurisë të incidentit të martën.
"Jemi më shumë se të tronditur nga sjellja e kësaj gruaje. Nëse e njihni, ju lutemi na dërgoni një mesazh privat. Ky incident bëri që një nga anëtaret tona të bukura të stafit të humbte dhëmbin nga pjata që ajo i futi në fytyrë ", shkroi La Vallee krahas videos, transmeton Telegrafi.
"Ne e duam të jemi pjesë e komunitetit në Essendon dhe shpresojmë që ndjekësit tanë ta ndajnë, etiketojnë dhe sugjerojnë këtë tek miqtë vendas në mënyrë që të mund të marrim drejtësi dhe ta mbajmë këtë person përgjegjës", u tha ndër tjera.
Pamjet tregojnë kamarieren duke ecur rreth një cepi duke mbajtur pjata për t'i shërbyer një tavoline kur gruaja, duke ecur në anën tjetër, pothuajse u përplas me të.
Ajo e goditi pjatën lart dhe në fytyrën e kamarieres dhe më pas ia përplasi pjatat në tokë.
Mijëra australianë e panë dhe e ndanë videon e shkurtër, shumë prej të cilëve e dënuan veprimin e gruas.
"Shpresoj që anëtarja e stafit tuaj është mirë dhe shpresoj që gruaja të kapet", shkroi njëri.
"Pse askush nuk e ndaloi? Mjaft të qëndrojmë duarkryq dhe të shikojmë - arrestimet e qytetarëve duhet të ndodhin më shumë", tha një tjetër.
Edhe miliarderi vendas i Melburnit, Adrian Portelli, komentoi në një nga videot, duke shkruar: "Kjo sjellje duhet të zhduket. Nuk i përket këtu".
Disa biznese lokale gjithashtu ofruan një dorë për të ndihmuar La Vallee të rikuperohet nga sulmi tronditës. /Telegrafi/