Zelensky: Ukraina ka marrë 11 kërkesa për mbështetje sigurie nga partnerët e saj dhe fqinjët e Iranit
Deri më tani, Ukraina ka marrë 11 kërkesa nga vendet fqinje të Iranit, shtetet evropiane dhe Shtetet e Bashkuara për mbështetje në fushën e sigurisë, në veçanti, në kundërvënien ndaj dronëve Shahed.
Kjo, siç raportojnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi, është thënë nga presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky.
"Pati raporte nga Sekretari i Këshillit të Sigurisë dhe Mbrojtjes Kombëtare, krerët e inteligjencës, Shërbimi i Sigurisë i Ukrainës, Ministria e Punëve të Jashtme e Ukrainës dhe Ministri i Mbrojtjes. Ne analizuam perspektivat kryesore të kësaj lufte në Iran dhe pasojat e mundshme të zgjatjes së saj. Gjithashtu shqyrtuam në detaje kërkesat e shteteve për mbështetje sigurie nga ana jonë në përballjen me Shahedët dhe sfida të tjera të ngjashme. Deri më tani, ka 11 kërkesa nga vende - fqinjët e Iranit, shtetet evropiane dhe Amerika. Ekziston një interes i qartë për përvojën e Ukrainës në mbrojtjen e jetëve, interceptorët përkatës, sistemet e luftës elektronike dhe trajnimin. Ukraina është e gatshme t'u përgjigjet pozitivisht kërkesave nga ata që na ndihmojnë të mbrojmë jetën e ukrainasve dhe pavarësinë e Ukrainës. Ne tashmë u jemi përgjigjur disa prej kërkesave me vendime specifike dhe mbështetje konkrete", citohet të ketë thënë Zelensky.
Zelensky vuri në dukje se Këshilli i Sigurisë dhe Mbrojtjes Kombëtare, së bashku me Shtabin e Përgjithshëm dhe Forcat e Mbrojtjes, do të përcaktojnë se cilat kërkesa të tjera mund të marrin përgjigje pozitive pa kompromentuar aftësitë mbrojtëse të vetë Ukrainës.
“Prioriteti i Ukrainës është i qartë: regjimi iranian nuk duhet të fitojë asnjë avantazh ndaj mbrojtësve të jetës dhe ne të gjithë duhet të punojmë së bashku për të arritur një stabilizim të prekshëm si në rajon ashtu edhe në tregjet globale”, theksoi ai.
Presidenti raportoi se në takim u diskutua destabilizimi i shkaktuar nga lufta në Iran dhe rreziqet përkatëse për tregjet globale, vendet në rajon dhe partnerët më të ngushtë të Ukrainës që ofrojnë mbështetje në mbrojtjen kundër agresionit rus.
Ai vuri në dukje se ngjarjet në Lindjen e Mesme dhe rajonin e Gjirit ndikojnë drejtpërdrejt në Evropë, duke përfshirë Ukrainën, pjesë të tjera të botës, furnizimet kritike për Ukrainën dhe sigurinë dhe mirëqenien e popullit të saj.
Presidenti ukrainas shtoi se bota është padyshim më e fortë se kushdo që përpiqet ta destabilizojë atë. Ai shprehu shpresën se partnerët do të jenë mjaftueshëm vendimtarë.Siç raportohet nga Ukrinform, Ukraina ka dërguar dronë interceptues dhe një ekip ekspertësh për të mbrojtur bazat ushtarake amerikane në Jordani. /Telegrafi/