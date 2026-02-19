Zelensky thotë se SHBA-të 'dhe disa evropianë' po diskutojnë një dokument të ri me Rusinë - pa Ukrainën
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka bërë një seri postimesh në mediat sociale pasi bisedimet midis delegatëve amerikanë, ukrainas dhe rusë përfunduan dje në Gjenevë.
Ai sugjeron që amerikanët "dhe ndoshta disa evropianë, po diskutojnë një dokument të ri me Rusinë, midis NATO-s dhe Rusisë".
Presidenti ukrainas thotë se është e rëndësishme që ata të diskutojnë "vendin tonë të mundshëm në NATO me ne", transmeton Telegrafi.
Zelensky thotë se audienca e Rusisë, e cila sipas tij përfshin pjesën "nacionaliste dhe të radikalizuar" të shoqërisë ruse, nuk i beson qeverisë dhe Vladimir Putinit.
"Ata shohin se nuk ka hapa të suksesshëm në fushën e betejës. Rusia tani humbet 30,000-35,000 ushtarë në muaj - të vrarë ose të plagosur rëndë. Ata në të vërtetë po humbasin 156 njerëz për të pushtuar 1 km të tokës sonë", tha ai.
Zelensky vazhdoi duke thënë se nuk ka nevojë për "mashtrime historike" për t'i dhënë fund luftës dhe për të kaluar në diplomaci, duke shtuar se "është vetëm një taktikë vonese".
"Nuk kam lexuar më pak libra historie sesa Putini. Kam mësuar shumë. Di më shumë për vendin e tij sesa ai për Ukrainën. Thjesht sepse kam qenë në Rusi - në shumë qytete. Dhe kam njohur shumë njerëz atje", shtoi ai. /Telegrafi/