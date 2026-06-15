Zelensky propozon takim me Putinin në samitin e G7 - has në refuzim
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, ka njoftuar se ka ofruar të takohet me presidentin rus, Vladimir Putinin, në samitin e G7 këtë javë në Francë, por Rusia e ka refuzuar idenë.
Udhëheqësit janë duke shkuar në Evian për bisedime që pritet të mbulojnë një sërë temash, duke përfshirë luftën në Ukrainë dhe konfliktet në Lindjen e Mesme.
Zelensky, duke folur gjatë një vizite në manastirin e dëmtuar të Lavrës Kiev Pechersk, tha se SHBA-të kishin rënë dakord ta ftonin Putinin në samitin që fillon më vonë sot.
“Ne dhamë mesazhin se jemi gati të takohemi me Putinin gjatë G7, sepse Trump është atje dhe Macron është atje, pra evropianët plus Amerika. Kjo është një mundësi e mirë, mendoj, shumë e mirë për t’u takuar të gjithë së bashku”, tha Zelensky.
"Evropa dhe Shtetet e Bashkuara ranë dakord dhe Rusia tregoi përsëri se... nuk janë të gatshme të flasin", shtoi Zelensky. /Telegrafi/