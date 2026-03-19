Zelensky njofton takimin e ekipeve negociuese të Ukrainës dhe SHBA-së të shtunën
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka njoftuar se ekipi negociator ukrainas po shkon në SHBA, ku një takim është planifikuar për të shtunën.
Presidenti tha se ka indikacione nga pala amerikane në lidhje me gatishmërinë për të vazhduar punën në formatet ekzistuese të negociatave, për t'i dhënë fund luftës së Rusisë kundër Ukrainës, transmeton Telegrafi.
"Ka pasur një pauzë në bisedime dhe është koha për t'i rifilluar ato. Po bëjmë gjithçka për të siguruar që negociatat të jenë vërtet thelbësore. Ekipi ukrainas - anëtarët politikë të grupit negociator - është tashmë në rrugë dhe presim një takim këtë të shtunë në Shtetet e Bashkuara”, tha presidenti ukrainas.
“Sot folëm në detaje rreth negociatave me [negociatorët Rustem] Umierov, Kyrylo Budanov dhe Davyd Arakhamia. Serhii Kyslytsia gjithashtu do të marrë pjesë në takime. Prioriteti ynë është të bëjmë gjithçka që është e mundur për të krijuar kushtet për një paqe dinjitoze. Falënderoj të gjithë ata që po ndihmojnë me këtë", shtoi Zelensky.
Gjithashtu theksoi se Rustem Umierov, Sekretari i Këshillit të Sigurisë dhe Mbrojtjes Kombëtare, vizitoi vendet në Lindjen e Mesme dhe ka një kuptim se cilat marrëveshje sigurie mund të lidhen me to.
"Këtë javë Rustem Umierov ishte në kryeqytetet kryesore të rajonit të Gjirit dhe ka raportuar tashmë mbi rezultatet sot. Për momentin, me telefon. Nesër do të ketë një raport më substancial në internet. Ekziston një kuptim se çfarë marrëveshjesh të reja sigurie mund të arrihen me vendet në këtë rajon”, shtoi Zelensky.
“Ka fusha konkrete në të cilat ata mund të na mbështesin ne, Ukrainën, dhe të mbështesin mbrojtjen tonë - mbi të gjitha mbrojtjen ajrore - dhe ka fusha në të cilat ne mund t'i mbështesim ata dhe tashmë po e bëjmë këtë. Grupet e ekspertëve ukrainas për mbrojtje kundër dronëve Shahed janë tashmë në vendet përkatëse dhe ka raporte ditore mbi progresin e misioneve të tyre", tha për fund lideri ukrainas. /Telegrafi/