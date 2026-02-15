Zelensky i përgjigjet qëllimit të Macron për të folur me Putinin
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky nuk është kundër përfshirjes së presidentit francez Emmanuel Macron në negociatat me udhëheqësin rus Vladimir Putin, por thekson rëndësinë e bashkëpunimit të Evropës.
Zelensky theksoi se është në dijeni të specifikave të planit të Emmanuel Macron për të negociuar me Putinin, transmeton Telegrafi.
"Ky është vendimi i tij, ai më tha [për qëllimin për të zhvilluar këtë bisedë]. Emmanuel ishte shumë i sinqertë me mua për këtë", tha Zelensky.
Presidenti ukrainas nuk ofroi asnjë kritikë në lidhje me qëllimet e Macron, dhe shprehu besimin e tij në mbështetjen e homologut të tij francez për Ukrainën.
Megjithatë, presidenti ukrainas mban pikëpamjen se është thelbësore që negociatat me Federatën Ruse të zhvillohen së bashku me Evropën.
"Mendoj se Evropa duhet të vendosë se si dëshiron t'i koordinojë negociatat. Sepse sipas mendimit tim, Putini do të luajë lojëra me njërën palë, me tjetrën, pastaj me të tretën dhe me të katërtën, për ta ndarë Evropën dhe për t'u dhënë të gjithëve karamele, dhe vetëm për t'u dhënë atyre ndjesinë se kanë një fjalë vendimtare", shtoi ai.
Zelensky shprehu pakënaqësi me dështimin e Evropës për të marrë pjesë në negociatat me Rusinë në formatin që u sigurua nga Shtetet e Bashkuara. /Telegrafi/