Zelensky bën thirrje për ndihmë: Bota të mos i mbyllë sytë
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky i bëri thirrje botës të mos "mbyllë njërin sy" ndaj sulmeve intensifikuese me rreze të gjatë veprimi të Rusisë ndaj qyteteve dhe infrastrukturës kritike të Ukrainës.
Zelensky tha se javën e kaluar Rusia lëshoi më shumë se 2,000 dronë sulmues, 1,200 bomba ajrore të drejtuara dhe 116 raketa në Ukrainë.
"Pothuajse çdo ditë, ata godasin objektet e energjisë, infrastrukturën logjistike dhe ndërtesat e banimit. Dhe kjo po ndodh edhe pse përpjekjet diplomatike për paqe janë duke vazhduar", tha Zelensky.
Rusia ka ndërmarrë një ofensivë të vazhdueshme kundër rrjetit elektrik të Ukrainës gjatë gjithë dimrit.
Si pasojë e sulmit të fundit, Ukraina u përball me ndërprerje të konsiderueshme të energjisë elektrike në shumicën e rajoneve të vendit.
“Bota nuk duhet t’i mbyllë sytë ndaj sulmeve ruse. Kur nuk ka përgjigje globale, sulmet bëhen më të shpeshta dhe gjithnjë e më brutale. Kjo mund të ndalet përmes mbështetjes së vërtetë për Ukrainën dhe mbrojtjen tonë”, deklaroi Zelensky.
"Ne kemi nevojë për raketa për sistemet e mbrojtjes ajrore dhe armë për luftëtarët tanë, të cilët e frenojnë këtë agresion çdo ditë. Dhe që diplomacia të funksionojë, presioni i vazhdueshëm ndaj Rusisë është thelbësor", shtoi presidenti ukrainas.
“Çmimi i kësaj lufte për ta duhet të jetë aq i lartë sa lufta të bëhet e papërballueshme për Federatën Ruse”, tha Zelensky. /Telegrafi/