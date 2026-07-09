Zelandezi u shpall skiatori më i vjetër i ujit në botë pak para ditëlindjes së 95-të
Një stërgjysh nga Zelanda e Re u shpall zyrtarisht skiatori më i vjetër i ujit në botë, vetëm një muaj e gjysmë para ditëlindjes së tij të 95-të.
Bryan Murray ishte 94 vjeç dhe 318 ditë kur shkoi të bënte ski në ujë në liqenin Kereta të Aucklandit në prill, duke i fituar atij titullin e Rekordeve Botërore Guinness për skiatorin më të vjetër të ujit (mashkull).
Murray filloi të bënte ski në ujë në vitin 1955 dhe mori pjesë në gara të shumta, transmeton Telegrafi.
"Në fillim nuk e mora në konsideratë, por ndërsa u rrita, u bë një sfidë dhe e shijova aq shumë sa vazhdova. Gjithashtu, e gjithë familja mori pjesë në sportin që na çoi në të gjithë Zelandën e Re për turne," tha ai.
"Shumica e njerëzve më thonë se unë jam një frymëzim për njerëz të të gjitha moshave. Më inkurajon të di se po udhëheq rrugën që të tjerët të qëndrojnë aktivë", shtoi ai.
Murray tha se nuk ka ndërmend të ndalojë aktivitetin e tij të preferuar së shpejti dhe planifikon ta zgjasë rekordin e tij gjatë verës.
"Më pëlqen shprehja 'Nuk ndalesh sepse je shumë i vjetër. Plakesh sepse nuk je më aktiv'", tha ai. /Telegrafi/
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