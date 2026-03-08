Zëdhënësja e Qeverisë, Venera Azizi: Barazia gjinore nuk është slogan, 8 Marsi të zgjojë ndërgjegjen e shoqërisë
Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Gruas, zëdhënësja e Qeverisë së Maqedonisë së Veriut, Venera Azizi, theksoi se 8 Marsi nuk duhet të shihet vetëm si një festë simbolike, por si një ditë reflektimi dhe ndërgjegjësimi shoqëror për respektimin dhe zbatimin e të drejtave që u takojnë grave.
Në deklaratën e saj, Azizi theksoi se kjo ditë duhet të shërbejë si një thirrje për të gjithë faktorët e shoqërisë që të angazhohen seriozisht në rritjen e përfaqësimit të grave në të gjitha nivelet e vendimmarrjes, në pushtet dhe në menaxhimin institucional.
“8 Marsi nuk është vetëm festë, por duhet të jetë ditë reflektimi dhe ndërgjegjësimi i shoqërisë mbi respektimin dhe zbatimin e të drejtave që natyrshëm u takojnë grave. Kjo ditë duhet të rrisë vetëdijen e të gjithë faktorëve të shoqërisë që të rritet niveli i përfaqësimit në të gjitha sferat e pushtetit dhe menaxhimit institucional,” deklaroi Azizi.
Ajo shtoi se rruga drejt një shoqërie të drejtë dhe demokratike kalon përmes barazisë reale gjinore. Sipas saj, barazia gjinore nuk duhet të mbetet vetëm një slogan, por duhet të shndërrohet në një realitet të prekshëm në jetën institucionale dhe shoqërore.
“Vetëm përmes përfaqësimit të drejtë dhe përfshirjes aktive të grave në proceset vendimmarrëse mund të krijojmë barazi faktike gjinore,” theksoi zëdhënësja e Qeverisë.